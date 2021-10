Imagini ireale de la națională! Jucătoarele, puse să doarmă în stradă și să se antreneze în condiții inumane pentru Mondial

Jucătoarele naționalei U20 din Congo au trecut prin clipe de coșmar în perioada de cantonament pentru preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal Feminin, care se desfășoară în 2022, în Costa Rica. Tinerele au fost date afară din hotelul în care erau cazate, după ce Federația din Congo nu a achitat cazarea.

Fetele au fost nevoite să doarmă pe jos, pe stradă, iar tot momentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, la câteva zile de la incident. Filmarea a fost postată de Jonas Baer-Hoffmann, secretar general al FIFPRO, sindicatul mondial al fotbaliștilor.

„Aceasta este naționala feminină U20 din Congo, care doarme pe străzi, după ce a fost dată afară din hotel, pe care Federația nu a reușit să îl plătească. În imaginile de mai jos, fetele se antrenează pe străzi. Te face să te întrebi unde au ajuns bani din fondurile FIFA dedicați fotbalului feminin”, a scris Baer-Hoffmann.

Într-un alt clip, fetele au fost surprinse în timp ce se antrenau, pe o stradă neasfaltată, pe care circulau și mașini.

