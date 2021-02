Nu e NICIO gluma: masina data premiu de DDB merge in CONGO! Cate bilete a cumparat suporterul care a luat masina de 11 400 de euro

Fanii din DDB au anuntat castigatorul extragerii de dupa Dinamo - Viitorul.

'Cainii' din actionariat au gasit o modalitate de a recompensa implicarea suporterilor. Au pus premiu un Suzuki Swift in valoare de 11 400 de euro pentru cel mai norocos dintre cumparatorii de bilete virtuale la Dinamo - Viitorul.

Razvan Radut, un tanar stabilit in Congo, a luat masina! Omului nu i-a venit sa creada cand a fost sunat sa i se spuna ca e castigator! Razvan e membru Premium in programul DDB: contribuie cu 48 de euro lunar la salvarea lui Dinamo. Pentru meciul cu Viitorul, Razvan a cumparat 6 bilete virtuale in PCH!

