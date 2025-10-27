Îl are idol pe Buffon și vrea să-i calce pe urme lui David Popovici

Înotul românesc are viitorul asigurat, mulți juniori încercând să calce pe urmele campionului olimpic, mondial și european David Popovici. Constănțeanul Eric Andrieș este unul dintre aceștia.

Sportiv legitimat la CSM Constanța, el visează deja la calificarea la Jocurile Olimpice. Acum este convins că aceasta va fi însoțită și de un tatuaj, însă recunoaște că e posibil ca planurile să se schimbe până la acel moment.

„M-am gândit să-mi fac inelele olimpice, dar văd dacă voi ajunge chiar să mi le fac, dacă mă calific. Mă gândeam pe mână undeva, nu știu încă”, spune Eric, emoționat parcă la gândul posibilei prezențe la cea mai mare competiție a lumii.

Poartă același model de slip cu David Popovici

Eric Andrieș măsoară aproape 2 metri și este unul dintre cei mai înalți înotători români. Curios, nu baschetul e sportul care-i place cel mai mult, deși îl juca alături de fratele său, ci fotbalul! Preferă să joace portat și modelul lui la meciurile cu prietenii este Buffon.

„Baschet jucam cu fratele meu, când eram mic și mă descurcam destul de bine. În ultima vreme am descoperit că îmi place să fiu portar la fotbal, probabil tot datorită înălțimii. Mă descurc destul de bine în poartă. Sincer să fiu, Buffon e portarul meu preferat”, recunoaște Eric.

