Rămasă fără antrenor în urmă cu o săptămână, după despărțirea de Burak Yilmaz (40 de ani), Gaziantep ar fi ajuns la un acord cu Mirel Rădoi, susține presa din Turcia. Tehnicianul se află însă sub contract cu FCSB și a antrenat deja două echipe în actuala stagiune, astfel că o mutare poate fi realizabilă abia din vară.

Luni seară, în timp ce Mirel Rădoi a stat pe banca lui FCSB la meciul cu Farul de la Ovidiu, Gaziantep a avut și ea meci de campionat cu Kayserispor, iar echipa lui Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș s-a impus clar, scor 3-0.

Condusă de interimarul Mustafa Aksoy (46 de ani), care i-a titularizat pe Alexandru Maxim și Deian Sorescu, Gaziantep a deschis scorul în minutul 25 prin Mohamed Bayo, iar în prelungirile primei reprize și-a dublat avantajul grație autogolului lui Youssef Ait Bennasser.

Cu Denis Drăguș intrat în minutul 68, Gaziantep a mai înscris o dată pe final. Deian Sorescu a obținut un penalty și tot el l-a transformat în minutul 80.