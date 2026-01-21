Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) și-au oferit ocazia unor meciuri extraordinare, în ediția 2026 a Openului Australian.

Sorana Cîrstea duel cu fostul număr 1 WTA, Naomi Osaka, la a optsprezecea participare a carierei, în Openul Australian

În turul doi, după o victorie în trei seturi cu Eva Lys (39 WTA), Sorana Cîrstea și-a asigurat un duel cu dubla câștigătoare de la Melbourne, japoneza Naomi Osaka (17 WTA).

În a doua rundă a ultimei ediții de Australian Open la care va participa, Sorana Cîrstea va juca în a doua locație, ca mărime, din complexul Melbourne Park, Arena Margaret Court, joi, 22 ianuarie, de la ora 10:00.

Sorana Cîrstea a câștigat singurul meci direct cu Naomi Osaka, dar acesta a avut loc în urmă cu zece ani și jumătate, în calificările turneului de la Wimbledon, când duelul s-a terminat 2-6, 6-1, 6-4, în favoarea sportivei din țara noastră.

În preziua partidei cu Naomi Osaka, Sorana Cîrstea a ieșit pe teren, în proba de dublu feminin a întrecerii de la Melbourne. Alături de Anna Kalinskaya, jucătoare cu care a ieșit campioană la Madrid și a jucat un sfert de finală, la Wimbledon, în 2025, Cîrstea a suferit o înfrângere, în meciul cu favoritele numărul patru la câștigarea trofeului de dublu.

Belgianca Elise Mertens și chinezoaica Shuai Zhang s-au impus în detrimentul echipei alcătuite din Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, scor 6-4, 6-2.

