Ianis Hagi a fost „șomer de lux“ pe timpul verii. Pentru că, între momentul în care a încheiat socotelile cu Rangers, în luna iunie, și când a bătut palma cu Alanyaspor, la începutul lui septembrie, el a stat pe tușă.

La un moment dat, pentru a nu-și pierde, totuși, forma fizică, Hagi jr s-a antrenat cu Farul Constanța, clubul patronat de tatăl său. Ce a surprins neplăcut a fost că, un jucător liber de contract, cu prezențe constante la echipa națională, a fost nevoit să aștepte atât de mult timp pentru a găsi o nouă echipă.

La un moment dat, Sport.ro a furnizat explicația acestei situații neplăcute: Ianis Hagi a pus banii pe primul loc, deși are doar 26 de ani și o întreagă carieră fotbalistică în față. Acum, dezvăluirile venite din Polonia confirmă tot ce a scris Sport.ro.

Șefii Legiei, surprinși de pretențiile lui Ianis Hagi

Cât timp a stat pe tușă, s-a speculat că Hagi jr e pe lista celor de la Legia Varșovia (Polonia), unde a fost cerut de antrenorul Edward Iordănescu. Potrivit dezvăluirilor făcute Michal Zewlakow, directorul sportiv al Legiei, negocierile cu Ianis Hagi au existat, într-adevăr. Au eșuat însă, deoarece pretențiile românului au fost incredibil de mari.

Digi Sport a preluat declarațiile lui Zewlakow din presa poloneză, iar ele ne arată că Ianis Hagi a pus banii pe primul loc, motiv pentru care a ajuns în Turcia, la Alanyaspor, o echipă mediocră, dar care a satisfăcut pretențiile financiare ale internaționalului nostru.

„Antrenorul (n.r. – Edward Iordănescu) a spus că Ianis Hagi este un jucător excelent, dar că a avut recent probleme și că a ratat pregătirea. Dacă pretențiile financiare ale lui Hagi ar fi fost mai mici, cred că ar fi fost la capacitate maximă în două luni și ne-ar fi ajutat. Totuși, a fost o diferență semnificativă între așteptările sale și posibilitățile noastre. Și-ar fi dorit un contract cum la Legia n-a mai fost văzut. Iar la acesta trebuie adăugate și costurile cu impresarul. A fost vorba de o sumă considerabilă“, a povestit directorul sportiv al Legiei.

Iar presa poloneză a furnizat cifrele: Ianis Hagi ar fi cerut un milion de euro, la semnătură, plus un salariu anual de 800.000 de euro. Adică, niște pretenții SF din partea unui jucător care n-a rupt gura târgului, în ultimele două sezoane și din cauza unor probleme medicale.

