Derby-ul românilor care se luptă pentru titlu, ANULAT! Meciul trebuia să înceapă la 19:00
Decizie de ultimă oră în Cipru.

vlad dragomirMarius CorbuPafos FCapoel nicosiaCipru
Astăzi, de la ora 19:00, trebuia să se joace în Cipru meciul Pafos FC - APOEL Nicosia, din cadrul etapei cu numărul 15.

Ar fi fost un veritabil derby al românilor care se luptă pentru titlu, Vlad Dragomir (foto) la gazde și Marius Corbu la oaspeți.

Pafos - APOEL nu se mai joacă

Partida însă a fost anulată, anunță Pafos pe pagina oficială de Facebook.

”Meci amânat!

Din cauza condițiilor meteo extreme, meciul de astăzi a fost anulat.

Mai multe informații despre noua dată de disputare și ora partidei urmează să fie anunțate ulterior”, a postat Pafos FC.

Clasamentul din Cipru, cu Pafos lider

Clasamente oferite de Sofascore
