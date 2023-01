„Mi-a povestit la ce se gândeşte şi decizia sa în urmă cu câteva zile. Trebuie să-i respectăm decizia chiar dacă încă avea locul clar în echipa noastră, aşa cum a demonstrat la ultima Cupă Mondială de la Doha. A fost un foarte mare slujitor al echipei franceze şi vreau să-i salut cariera excepţională.

Hugo este o persoană remarcabilă la nivel uman. Era căpitan când am devenit antrenor în 2012, i-am păstrat banderola şi nu am regretat niciodată, dimpotrivă. Hugo are o idee foarte înaltă despre echipa franceză, a fost întotdeauna orientat spre echipă, a pus întotdeauna echipa pe primul loc, uneori chiar în detrimentul lui. A fost o plăcere şi o onoare pentru mine să-i fiu antrenor.

Le doresc tuturor antrenorilor să aibă jucători ca el. Hugo are tot respectul şi recunoştinţa mea. Îi doresc să fie fericit. Un mare mulţumesc, Hugo, pentru că ţi-ai reprezentat ţara atât de bine.”, a declarat Deschamps, conform lefigaro.fr.

Hugo Lloris announced his retirement from international football ???????? pic.twitter.com/2wWWIPTNkW — GOAL (@goal) January 9, 2023

Hugo Lloris a debutat în echipa Franţei la 19 noiembrie 2008, împotriva Uruguayului (0-0) şi şi-a încheiat cariera pe 18 decembrie în finala Cupei Mondial, pierdută împotriva Argentinei.