În această fereastră de mercato, la campioana României, au ajuns Daniel Graovac, Dennis Politic, Mamadou Thiam, dar și Denis Alibec.

Victor Pițurcă: ”Alibec nu trebuia să mai revină, cum nici FCSB nu trebuia să îl mai ia!”

Alibec a jucat însă destul de puțin după transferul de la Farul și a fost mai mult accidentat. Atacantul a strâns doar 130 de minute și nu a reușit să marcheze în cele patru meciuri în care a evoluat.

Deși îl consideră pe Denis Alibec un jucător peste media Superligii României, care poate face față cu brio la o echipă de nivelul lui FCSB, Victor Pițurcă este convins că atacantul ar fi trebuit să rămână la Farul Constanța, acolo unde era unul dintre lideri.

Fostul selecționer crede că Alibec a revenit la echipa finanțată de Gigi Becali încântat doar de salariul mai bun și de posibilitatea de a juca în cupele europene, însă, în opinia lui Pițurcă, ar fi fost mai înțelept să rămână la formația de la malul mării. De altfel, antrenorul care a pregătit-o ultima oară pe Universitatea Craiova spune că nici FCSB nu ar fi trebuit să îl transfere pe Denis Alibec.

”Alibec e un jucător cu calități foarte bune. El nici data trecută nu a jucat la nivelul lui la FCSB. Nu înțeleg de ce a revenit. El a revenit pentru o situație financiară mai bună, să joace în cupele europene, dar eu cred că nu trebuia să mai revină, cum nici FCSB nu trebuia să îl mai ia.

E greu pentru el, la Farul era cel mai bun. E un jucător cu calități, dar trebuie să ajungă la un nivel fizic foarte bun și să nu se mai accidenteze, dar cu siguranță poate juca la FCSB”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.