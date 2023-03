Gianni Burleanu! Infantino este și el fără rival în alegerile de la Congresul FIFA din Rwanda + anul SF până când vrea să fie președinte

Italo-elveţianul Gianni Infantino, propulsat în 2016 la conducerea Federaţiei Internaţionale de Fotbal într-un moment în care forul internaţional era zguduit de scandaluri de corupţie, se află singur, fără rival, în cursa pentru un nou mandat, joi la Kigali, având practic asigurată şefia FIFA pentru încă patru ani, informează AFP.

Reuniţi în capitala Rwandei pentru al 73-lea Congres al instanţei mondiale a fotbalului, delegaţii celor 211 federaţii membre nu vor avea decât o alegere limitată: reconfirmarea lui Infantino (52 ani), singur în cursă, ca la precedenta alegere din 2019, sau o dezaprobare simbolică.

Fostul om de încredere al lui Michel Platini la UEFA (2009-2016), ales neaşteptat la preşedinţia FIFA după o plată suspectă care a dus la demisia fostului mare fotbalist francez şi a fostului preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, Infantino are practic asigurat fotoliul de preşedinte până cel puţin în 2027.

Şi dacă statutele organismului mondial de la Zurich prevăd maximum trei mandate de patru ani, Infantino a pregătit deja terenul pentru a rămâne până în 2031, declarând la jumătatea lunii decembrie că este "la primul său mandat", întrucât mandatul 2016-2019 a fost incomplet.

Guvernanţa fotbalului din ultimul său mandat a fost marcată de o vastă reformă de transferuri - crearea unei licenţe de agent, plafonarea comisiilor lor -, de instituirea unui concediu de maternitate pentru toate jucătoarele profesioniste, precum şi de reguli de procedură disciplinară mai protective pentru victimele violenţelor sexuale.

Infantino se prezintă şi cu un bilanţ financiar solid, cu o creştere de 18 la sută a veniturilor şi de 45 la sută a rezervelor pentru ciclul 2019-2022 în raport cu precedentul, care permite FIFA să mărească în continuare subvenţiile pentru confederaţii şi federaţii, cheia sistemului său de redistribuire precum şi sistemul său electoral.

