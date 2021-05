Gestul mareleui Raul care l-a impresionat pe un jucator roman! Au trecut 15 ani de la momentul emotionant

Stelian Stancu a povestit un episod care il are in prim-plan pe Raul Gonzalez.

In urma cu 15 ani, Steaua a facut 5 puncte in grupa Champions League, din care mai faceau parte Real Madrid, Lyon si Dinamo Kiev. Echipa antrenata de Cosmin Olaroiu a reusit sa termine grupa pe locul 3, in fata ucrainenilor.

Stelian Stancu are o amintire nepretuita din returul cu Real Madrid, cand autogolul lui Banel Nicolita i-a impiedicat pe stelisti sa obtina o remiza pe Bernabeu, care il are protagonist pe Raul.

"Am avut o experienta care m-a marcat, cand am facut schimb de tricouri cu Raul. I-am cerut tricoul in timpul meciului, la faza penalty-ului executat de Van Nistelrooy. I-am spus atunci daca vrea sa schimbe tricoul cu mine si a spus ca da, ok, dar dupa meci.

La final, m-am uitat dupa el si am vrut sa vad daca se tine de cuvânt. M-am dus spre el, dar mi-a zis: 'Nu, nu, la vestiar'. Am zis: 'Mama, nu mi-l mai da. Sigur i l-a promis altcuiva'.

Apoi, noi am mai stat pe teren, am salutat publicul, pentru ca erau foarte multi romani in tribune. Insa, cand urcam treptele in drum spre vestiar, ma astepta in varful treptelor, cu tricoul in mana. Ma astepta! M-a marcat gestul lui", a declarat Stelian Stancu pentru DigiSport.

Steaua a inceput acel meci cu: Cernea - P. Marin, Goian, Ghionea, Stancu – Oprita, O. Petre, Paraschiv, Nicolita – Dica – Badea, in timp ce Fabio Capello a trimis in teren urmatoarea formula: Casillas – Carlos, Helguera, Cannavaro, Ramos – Diara, Emerson – Robinho, Guti, Raul – Van Nistelrooy.