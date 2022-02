Gestul impresionant al lui Sadio Mane pentru suporteri, înaintea finalei din Cupa Africii. Senegal și Egipt se luptă pentru trofeu 

Partida aduce față în față două nume importante, colegi la Liverpool, Sadio Mane pentru Senegal și Mohamed Salah pentru Egipt.

Sadio Mane este cunoscut pentru gesturile de caritate pe care le face constant pentru oamenii din țara sa natală și, cu ocazia Cupei Africii, nu s-a lăsat mai prejos.

Pentru semifinala câștigată în fața celor din Burkina Faso, Sadio Mane a cumpărat bilete pentru 50 de conaționali pentru a putea merge să vadă meciul live, gest pe care îl va repeta și pentru finala cu Egipt.

Sadio Mane has promised to pay from his own pocket for Senegalese fans to fly over to Cameroon to watch the AFCON final.

