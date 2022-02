"Am fost puțin șocat!" Mărturisirea românului care a condus Malawi la Cupa Africii

Antrenorul român a ajuns cu naționala din Malawi până în optimile Cupei Africii, cel mai bun rezultat din istorie.

Mario Marinică este selecționerul interimar al naționalei din Malawi, funcția lui de bază fiind aceea de director tehnic al federației din statul african.

Selectat din 13 candidați

„Numirea a avut loc practic pe 1 decembrie anul trecut. Este o titulatură mai deosebită, sunt șeful Comisiei Tehnice și mă ocup și de echipa națională la Cupa Africii. A fost un concurs de împrejurări destul de ciudat. În general posturile de genul acesta sunt targetate de persoanele respective.

Ei au încercat ceva de genul acesta, nu a funcționat și au pus o reclamă la care au răspuns anumite persoane. Ulterior au republicat-o și a doua oară mi-am depus CV-ul văzând că este ceva serios și s-a dovedit a fi ceva serios. Din 13 persoane selectate pentru partea finală am reușit să iau postul respectiv.

Despre Malawi știam destul de multe având în vedere că am lucrat în Africa de Sud și am avut doi jucători de perspectivă la vremea respectivă. Unul dintre ei a ajuns internațional și a jucat aproximativ 75 de meciuri pentru națională. Am păstrat legătura cu el", a povestit Mario Marinică, conform as.ro.

Mario Marinică, rege în Malawi

El a antrenat ca principal inclusiv în Liga 1, la Gloria Buzău, a fost secund la Rapid și Concordia Chiajna, dar și-a făcut un nume pe alte continente, după ce a lucrat în Africa de Sud, Tanzania, Irak sau India.

Marinică și mai mulți jucători din naționala Malawi au fost infectați cu Covid-19 chiar înainte de primul meci de la Cupa Africii, motiv pentru care tehnicianul a absentat la debut.

"Am fost chiar puțin șocat. Mă așteptam să fie destul de rău, dar nu chiar atât de rău…. de la fotbal pe baltă până la echipa națională. La națională era o situație extraordinar de complicată având în vedere că au avut succes că s-au calificat la Cupa Africii.

Au păstrat același tip de jucători și în calificările la Cupa Mondială au avut 5 înfrângeri la rând. În ultimele două meciuri nu au tras decât un singur șut la poartă, niciunul pe poartă. Practic a trebuit să fac o schimbare majoră la toate nivelurile", a mai spus Marinică, potrivit sursei citate.