Dan Șucu s-a mai înțeles cu un jucător! Italianul semnează până în 2029

Genoa nu a cheltuit bani pe transferuri în această vară, în schimb a încercat să își păstreze nucleul cu care Patrick Vieira a reușit rezultate în sezonul trecut din Serie A.
Dan Șucu s-a mai înțeles cu un jucător
„Grifonii” s-au înțeles cu Alessandro Debenedetti (21 de ani)pentru premunire contractului care expira în iulie 2026. Astfel, accentual central a fost convins să semneze până în 2029 cu Genoa, conform jurnalistului Nicolò Schira.
Tânărul atacant a fost împrumutat timp de două sezoane la Mantova, în Serie B, iar acolo Debenedetti a evoluat în 56 de partide, reușind să înscrie 5 goluri.
650.000 de euro este cota lui Alessandro Debenedetti, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Nebunie la Genoa! Fanii au stabilit un record istoric de abonamente
Clubul a anunțat oficial că s-au vândut 28.101 abonamente de sezon, o cifră care stabilește un nou record nu doar pentru Genoa, ci pentru întreg orașul. Este al treilea an consecutiv în care fanii "Grifonului" depășesc recordul de abonamente.
Entuziasmul uriaș din jurul echipei antrenate de Patrick Vieira era evident încă de la începutul campaniei, când majoritatea covârșitoare a vechilor abonați și-au reînnoit cardurile, semnalând încrederea totală în proiectul clubului.
Succesul campaniei este văzut de cei de la GenovaToday ca o validare a strategiei noii conduceri. Spre deosebire de trecut, noua administrație, în frunte cu președintele Dan Sucu, nu a făcut promisiuni fanteziste, ci a vorbit despre o creștere organică, "pas cu pas". Publicul a apreciat onestitatea și a premiat acest nou curs, recunoscând dorința de a construi un viitor solid, fără a crea iluzii, notează sursa citată.
Această stabilitate reprezintă o noutate absolută pentru Genoa, după anii de incertitudine sub conducerea lui Preziosi și după ce "visul american" al fostei conduceri a fost aproape de a se transforma într-un adevărat coșmar pentru club.