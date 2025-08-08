Dan Șucu s-a mai înțeles cu un jucător! Italianul semnează până în 2029

Genoa nu a cheltuit bani pe transferuri în această vară, în schimb a încercat să își păstreze nucleul cu care Patrick Vieira a reușit rezultate în sezonul trecut din Serie A.

Dan Șucu s-a mai înțeles cu un jucător

„Grifonii” s-au înțeles cu Alessandro Debenedetti (21 de ani)pentru premunire contractului care expira în iulie 2026. Astfel, accentual central a fost convins să semneze până în 2029 cu Genoa, conform jurnalistului Nicolò Schira.

Tânărul atacant a fost împrumutat timp de două sezoane la Mantova, în Serie B, iar acolo Debenedetti a evoluat în 56 de partide, reușind să înscrie 5 goluri.

650.000 de euro este cota lui Alessandro Debenedetti, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

