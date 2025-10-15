Fundașul român a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în timpul meciului Tottenham - Elfsborg 3-0, din Europa League. La mai mult de opt luni de când a fost operat, Drăgușin este aproape să revină pe teren.

O nouă șansă pentru Drăgușin: Paratici a revenit în club

În contextul în care nu a mai evoluat de foarte mult timp, în presa din Anglia s-a discutat intens despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Chiar și recent, Bryan King, fost scouter al lui Spurs, a dezvăluit că cei din conducerea lui Tottenham ar fi gata sa îl cedeze pe Drăgușin sub formă de împrumut, deoarece internaționalului român i-ar fi dificil să joace în echipa pregătită de Thomas Frank în aceste condiții.

Totuși, ultimele schimbări de la Tottenham ar putea veni în beneficiul lui Drăgușin. Fabio Paratici, cel care a insistat pentru transferul internaționalului român, a revenit în cadrul clubului, în funcția de director sportiv.

”Mulți fani ai lui Tottenham s-ar putea să-l fi uitat pe Radu Drăgușin, deoarece nu a mai jucat pentru club de 228 de zile. Totuși, revenirea lui Fabio Paratici în funcția de director sportiv al lui Tottenham ar putea schimba acest lucru, având în vedere că Paratici l-a susținut pe Drăgușin în perioada sa anterioară la club.

Paratici a fost suspendat de FIFA pentru 30 de luni în martie 2023, din cauza implicării sale în scandalul presupuselor nereguli financiare de la Juventus, însă și-a ispășit pedeapsa și este acum din nou activ în fotbal.

Această revenire ar putea veni la momentul potrivit și pentru Drăgușin, în condițiile în care Paratici l-a comparat anterior cu Giorgio Chiellini, fiind impresionat de jucătorul pentru care Spurs a plătit 27 de milioane de lire sterline. Din păcate pentru fundașul în vârstă de 23 de ani, în ultima vreme nu a jucat, ceea ce a dus la speculații că ar putea fi vândut în ianuarie.

Acum, odată cu revenirea lui Paratici, influența acestuia asupra clubului i-ar putea oferi lui Drăgușin o a doua șansă la Tottenham”, a scris TBR Football.

25 de milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt.

”Pleci de la Tottenham?” Întrebat frontal, Radu Drăgușin a răspuns categoric



Întrebat dacă în se gândește să plece de la Tottenham sub formă de împrumut, ca să prindă cât mai multe minute după accidentare, Radu Drăgușin a semnalat faptul că se va lupta cu vârf și îndesat pentru un loc la gruparea londoneză.

”(n.r. Crezi că e o variantă să pleci împrumut un sezon la o echipă care să-ți permită să joci mai mult?) Nu m-am gândit, momentan, pentru că toate gândurile și toată energia mea s-au dus în recuperare.



Vreau să revin cât mai bine, să devin cât mai puternic. Abia în momentul în care voi reveni și voi fi 100%, mă voi bate ca până acum, pentru locul meu”, a spus Radu Drăgușin la un eveniment BRD LockerRoom.

