Hagi a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Petrescu imediat dupa meciul cu TSKA: "El e nebun, e ca Bielsa!" Ce i-a spus

Gica Hagi a vrut sa-l felicite pe Petrescu imediat dupa meciul cu TSKA de la Sofia.

CFR a castigat cu 2-0 si s-a pozitionat excelent in cursa pentru calificarea intr-o noua 'primavara' in Europa League.

Hagi e incantat de performanta prietenului din 'Generatia de Aur'. L-a sunat imediat cum jocul de la Sofia s-a terminat.

"Am vrut sa intru sa-l felicit pe Dan Petrescu, ne face mandri pe toti. Cu Dan se poate in Europa! Chiar daca eu sunt mai mare, mai in varsta ca Dan, l-am sunat si i-am zis ca azi m-am simtit mai bun ca Bulgaria! Era foarte important ca noi sa castigam acest meci. I-am zis lui Dan ca a reprezentat Romania cu mandrie si ca ne-a facut fericiti pe toti! E foarte important ce a facut el acolo!", a spus Hagi la Digisport.

Pasiunea lui Petrescu pentru fotbal si conditiile create de conducerea de la Cluj sunt secretele succesului pentru CFR, crede Hagi: "Dan e ca Bielsa, e nebun dupa fotbal. Conducerea i-a creat conditii lui Dan, iar el a adus jucatori, i-a facut sa joace. Dan are succes, e un exemplu pentru noi, e cel mai bun. Ne arata cum ar trebui sa facem ca sa mergem in cupele europene".