N-a trecut nici macar o zi de la victoria cu TSKA, iar Dan Petrescu trage semnalul de alarma: "Meciul cu Voluntari e mai important ca orice meci"

CFR Cluj a castigat in meciul de debut din grupele Europa League, pe terenul celor de la TSKA Sofia, cu scorul de 2-0.

Clujenii vor sa continue forma buna si in campionat, urmand ca la trei zile de la meciul contra bulgarilor de la TSKA, sa joace in deplasare contra lui FC Voluntari. Campioana este intr-o stare de euforie, dar Dan Petrescu are de gand sa recupereze distanta fata de primul loc, care este de sase puncte in acest moment.

"Totata lumea e fericita, dar stiti cum e, daca la un meci de fotbal nu esti concentrat si nu abordezi meciul cum trebuie, poti sa te pacalesti. Este euforie in randul baietilor, acum este de datoria mea sa-i trezesc si sa le spun ca meciul cu Voluntari e mai important ca orice meci acum. Vor fi foarte multe schimbari in lot.", a declarat Dan Petrescu inainte de meciul cu FC Voluntari.

Dan Petrescu s-a luptat impotriva lui Teja la castigarea campionatului din sezonul 2018/2019, laudandu-l pe fostul antrenor de la FCSB pentru felul in care o pregateste pe FC Voluntari.

"Nu ma surprind rezultatele bune ale celor de la Voluntari, il au pe Mihai Teja ca antrenor si daca nu ma insel eu nu am nicio victorie impotriva lui, din 3-4 meciuri pe care le-am jucat, nu am reusit sa castig impotriva lui daca nu ma insel. E un antrenor bun, stie sa pregateasca echipa, care joaca un fotbal in opinia mea frumos, ofensiv si agresiv in acelasi timp."

Antrenorul clujenilor a spus faptul ca este foarte probabil ca ultima achizitie a CFR-ului, William Soares, sa debuteze in Liga 1 chiar in meciul de duminica.

"E posibil sa fie in teren si William Soares, daca nu de la inceputul partidei, atunci pe parcursul jocului. O sa vad in antrenamentele de astazi si maine, iar dupa o sa ma decid."