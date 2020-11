Si-au luat ANTRENOR din Premier League! Anunt-soc la TSKA Sofia: cu cine s-a inteles adversara CFR-ului din Europa League

Dupa ce a semnat cu mai multe nume cunoscute din vest in pauza dintre sezoane, TSKA Sofia muta si in privinta strategiei tehnice a clubului.

L-a numit director tehnic pe Alan Pardew (59 de ani). Ultima data antrenor la Den Haag, in Olanda, Pardew are in spate o cariera importanta in Premier League, unde le-a pregatit pe West Ham, Charlton, Southampton, Newcastle, Crystal Palace sau WBA.

TSKA abia s-a inteles cu Bruno Akrapovic, dar este de vazut in ce fel va mai colabora acesta cu Pardew odata cu oficializarea venirii sale la Sofia.

Dupa 12 etape in Bulgaria, TSKA e pe locul 3 in campionat, la 5 puncte in spatele lui Ludogoret. Batuta de CFR (2-0) si de Young Boys (3-0), TSKA a obtinut un egal cu AS Roma in grupa ei din Europa League. Returul de la Cluj se disputa pe 3 decembrie.