Gerstenmajer a preluat echipa la 1 iulie 2026 și are contract până la 30 iunie 2027. El este antrenor principal, este ajutat de „secundul” Antonio Convertito .

Fostul golgheter al lui Dinamo este noul antrenor al lui FC Greifensee, formație din 2. Liga FVRZ, al șaselea eșalon al fotbalului elvețian.

Fostul golgheter al lui Dinamo antrenează în Liga 6 din Elveția

FC Greifensee are un start modest de sezon. La momentul redactării, echipa este pe locul 13, cu patru puncte după trei etape. A obținut o victorie, un egal și a suferit o înfrângere. Ultimul meci s-a încheiat 2-2 cu FC Oberwinterthur.

Gerstenmajer, ajuns la 58 de ani, este una dintre figurile importante ale lui Dinamo din anii '90. În sezonul 1991/92, atacantul a fost golgheterul Diviziei A, cu 21 de goluri, și a cucerit titlul de campion cu formația din Ștefan cel Mare, care a terminat sezonul fără înfrângere. A bifat și trei selecții pentru naționala României.

După perioada de la Dinamo, Gerstenmajer a plecat în Elveția, unde a jucat pentru FC Luzern, FC Schaffhausen, FC Winterthur, FC Baden și FC Frauenfeld. S-a retras în 2003.

A început apoi cariera de antrenor, tot în fotbalul elvețian. A pregătit formații precum Bruhl, Steaua Roșie Zurich, Baden, Wetzikon și Oerlikon/Polizei Zurich. Ultima experiență la nivel de seniori a fost la Oerlikon/Polizei, până în iunie 2022.