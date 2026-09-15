OFICIAL Gabor Gerstenmajer a revenit în antrenorat! Fostul golgheter al lui Dinamo a semnat în Elveția

Gabor Gerstenmajer a revenit în antrenorat! Fostul golgheter al lui Dinamo a semnat în Elveția Fotbal extern
SPORT.RO
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Gabor Gerstenmajer a revenit pe banca tehnică după o pauză de patru ani. 

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Gabor GerstenmajerFC GreifenseeDinamo
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Fostul golgheter al lui Dinamo este noul antrenor al lui FC Greifensee, formație din 2. Liga FVRZ, al șaselea eșalon al fotbalului elvețian.

Gerstenmajer a preluat echipa la 1 iulie 2026 și are contract până la 30 iunie 2027. El este antrenor principal, este ajutat de „secundul” Antonio Convertito.

Fostul golgheter al lui Dinamo antrenează în Liga 6 din Elveția

FC Greifensee are un start modest de sezon. La momentul redactării, echipa este pe locul 13, cu patru puncte după trei etape. A obținut o victorie, un egal și a suferit o înfrângere. Ultimul meci s-a încheiat 2-2 cu FC Oberwinterthur.

Gerstenmajer, ajuns la 58 de ani, este una dintre figurile importante ale lui Dinamo din anii '90. În sezonul 1991/92, atacantul a fost golgheterul Diviziei A, cu 21 de goluri, și a cucerit titlul de campion cu formația din Ștefan cel Mare, care a terminat sezonul fără înfrângere. A bifat și trei selecții pentru naționala României.

După perioada de la Dinamo, Gerstenmajer a plecat în Elveția, unde a jucat pentru FC Luzern, FC Schaffhausen, FC Winterthur, FC Baden și FC Frauenfeld. S-a retras în 2003.

A început apoi cariera de antrenor, tot în fotbalul elvețian. A pregătit formații precum Bruhl, Steaua Roșie Zurich, Baden, Wetzikon și Oerlikon/Polizei Zurich. Ultima experiență la nivel de seniori a fost la Oerlikon/Polizei, până în iunie 2022.

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