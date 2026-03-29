Bogdan Planic, cumpărat de FCSB în 2017, a ajuns să încaseze peste un milion de euro pe an la Shabab Al-Ahli, fiind om de bază la 34 de ani.

Fundașul central sârb a sosit la formația roș-albastră în vara anului 2017, de la Vojvodina, moment în care patronul Gigi Becali a achitat suma de 300.000 de euro în schimbul său. Traseul său profesional l-a dus ulterior departe de fotbalul european, iar în luna august a anului 2022 a parafat o înțelegere cu Shabab Al-Ahli. Mutarea în fotbalul arab i-a asigurat un contract remunerat generos, cu un salariu anual care trece de pragul de un milion de euro.

Cifrele apărătorului în actualul sezon

Deși a ajuns la vârsta de 34 de ani, Planic rămâne o piesă importantă în angrenajul echipei din Emiratele Arabe Unite. În actuala stagiune din competiția internă, UAE Pro League, jucătorul a evoluat în 16 partide și a reușit să marcheze două goluri.

Statisticile totale pentru sezonul competițional 2025-2026 arată că stoperul a strâns 28 de apariții pe teren, trecându-și numele pe tabela de marcaj de patru ori în toate competițiile în care a fost angrenat clubul său. În prezent, fotbalistul este evaluat pe piața transferurilor la 200.000 de euro.