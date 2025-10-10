Italia a participat ultima dată la Cupa Mondială în 2014. La edițiile din 2018 și 2022 a ratat calificarea directă și a ajuns la baraj, unde a pierdut contra Suediei, respectiv Macedoniei de Nord. Acum, Squadra Azzurra pare că se va îndrepta spre un nou baraj, având în vedere că se află pe locul 2 în grupa I, cu 6 puncte sub liderul Norvegia, care are un meci în plus.

Francesco Totti îl elogiază pe Nico Paz



Înaintea meciului cu Estonia (sâmbătă, 21:45), Francesco Totti i-a trimis un mesaj de încurajare fostului coleg de la națională, Gennaro Gattuso (47 de ani), devenit recent selecționer al Squadrei Azzurra.



"Îi doresc multă baftă lui Rino și întregii echipe naționale. Sper ca după atât de mulți ani să ne ducă înapoi la Cupa Mondială", a spus Totti, citat de Corriere dello Sport.



Întrebat despre actuala generație a Italiei, Totti a spus: "Nu prea mai avem mulți fotbaliști talentați. Singurul pe care îl urmăresc, chiar dacă nu este italian, este Nico Paz. E un fotbalist care mă intrigă cu adevărat".



Nico Paz (21 de ani) este mijlocașul ofensiv de la Como, care joacă pentru naționala de seniori a Argentinei. S-a format la Real Madrid, iar anul trecut a fost cumpărat cu 6 milioane de euro.



La primul său sezon în Serie A, Nico Paz a reușit 6 goluri și 9 pase decisive în 35 de apariții. Sub comanda lui Cesc Fabregas, argentinianul a început excelent și actuala stagiune: 3 goluri și 3 pase decisive în 6 etape.

