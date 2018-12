Romania CHIAR vrea sa organizeze Cupa Mondiala din 2030! Intalnire cu Bulgaria, Serbia si Grecia pentru depunerea candidaturii

O delegatie a Romaniei s-a intalnit cu reprezentantii Bulgariei, Serbiei si Greciei pentru o candidatura in patru a Cupei Mondiale din 2030. Va fi o editie aniversara, 100 de ani de la prima editie, organizata in Uruguay.



"Ministrul Bogdan Matei face parte din delegatia oficiala a Premierului Viorica Dancila, care s-a deplasat sambata la reuniunea cvadrilaterala la nivel inalt de la Belgrad, unde vor mai fi prezenti premierii din Bulgaria si Grecia si presedintele Serbiei.

Tema discutiilor, la care vor participa si ministrii de resort din cele 4 tari, va fi proiectul de candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale la Fotbal din 2030", se arata pe pagina de Facebook a MTS.



Argentina si Uruguay sunt insa favorite, Uruguay fiind prima tara care a organizat Cupa Mondiala, in 1930. Romania a participat si ea atunci. Anglia, Maroc-Tunisia-Algeria sunt celelalte tari care pregatesc o candidatura.

The primer-ministers of Bulgaria, Greece, Romania and Serbia have OFFICIALLY confirmed their countries' intention to bid together for hosting Euro 2028/2032 or the 2030 World Cup after today's meeting in Belgrade pic.twitter.com/1ZtXsnHr5t