Fotbalistul român cerut de Rangnick la echipa sa l-a caracterizat pe antrenorul lui United: „Nu prea e iubit în vestiar!” Leo Messi, apărat 

După eliminarea lui Paris Saint-Germain din UEFA Champions League, și Manchester United, văzută drept favorită în meciul cu Atletico Madrid, a fost eliminată, 1-0, după golul marcat de Renan Lodi. Situația „diavolilor roșii” nu este nici în acest sezon bună, United nu se luptă pentru niciun trofeu, deși se aștepta ca echipa să arate bine sub comanda lui Ralf Rangnick.

Ciprian Marica (36 ani) a comentat situația lui United, dezvăluind că tehnicianul neamț al englezilor i-a fost antrenor în perioada petrecută la Schalke. Fostul atacant l-a caracterizat pe Rangnick.

Ciprian Marica, cerut de Ralf Rangnick la Schalke!



„Sincer, m-a surprins, mă așteptam mai mult de la United. Am văzut pe viu Real cu PSG și PSG nu e echipă, cei trei din față fac notă discordantă și nu se pun în slujba echipei. Atunci când nici valoarea individuală nu face diferența, cum a fost și cazul lui Messi și al lui Neymar, e greu să câștige echipa. Te aștepți ca apărarea să cedeze oricând, ceea ce s-a și întâmplat.

De cealaltă parte, United, cu Cristiano Ronaldo determinat, l-am văzut alergând și făcând alunecări în tușă. La 37 de ani, își dorește mai mult decât cei tineri, gen Rashford, care intră lamentabil și mulți alții.

Îl cunosc pe Rangnick, mi-a fost antrenor la Schalke, unde chiar am avut situația asta. El m-a dorit acolo, m-a dus la Schalke și după discuții cu el și cu o săptămână înainte să înceapă campionatul și-a dat demisia. Adică știu prin ce trece Cicâldău și Moruțan, la asta mă refer atunci când antrenorul care te aduce nu mai poate să te susțină și vine un alt antrenor.

Rangnick e un antrenor destul de riguros, neamț, încearcă să se plieze, dar nu e prea iubit de vestiar. Bine, nu cred că ăsta e obiectivul lui, antrenorii nemți pun accentul pe alte lucruri nu prea reușesc să se facă prietenii jucătorilor și să fie pe înțelesul jucătorilor”, a declarat Ciprian Marica la PRO X.

Ciprian Marica a semnat cu Schalke în iulie 2011, transferat de la Stuttgart și a jucat până în iulie 2013. 52 de meciuri a jucat fostul atacant în tricoul nemților, având 9 goluri marcate.

Ciprian Marica îl apără pe Leo Messi: „Am văzut cât de repede l-a uitat lumea! Totuși, e Messi!”



Totodată, acționarul de la Farul a comentat și situația lui Leo Messi de la Paris, acolo unde argentinianul nu a reușit să se adapteze. Mai mult, după eliminarea rușinoasă din Champions League, fotbalistul plecat de la Barcelona, după mai bine de 20 de ani, a fost huiduit și fluierat de fanii lui PSG.

„Îmi aduce aminte de ce spunea Luis Suarez într-o postare, că lumea fotbalului uită foarte repede, totul e trecător. Am văzut cât de repede l-a uitat lumea și tot ceea ce a făcut Messi pentru fotbal, într-adevăr, trece printr-o pasă proastă, dacă nici el nu are îngăduința publicului și acceptul că poate trece printr-o pasă proastă, e trist, ceilalți ce pot spera? E trist, neplăcut, Messi totuși a tras și a fost cel mai bun din lume, trece printr-o perioadă proastă, nu s-a acomodat, nu se simte bine acolo, dar totuși e Messi, merită mai mult respect din partea publicului și din partea oamenilor.

E clar că, și Messi scos din globul lui de cristal, de la Barcelona, nu mai strălucește și are nevoie de echipă. Nu mai are sclipire, nu mai are încredere în el, nu îl criticăm pe Messi, dar nu e în formă. Nu ne-a obișnuit să aibă vreun sezon în care nu e în formă, dar i se poate întâmpla și lui”, a adăugat fostul jucător.