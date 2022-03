Ralf Rangnick dă vina pe tragerile de timp și pe arbitraj pentru eliminarea lui United: "4 minute? O glumă!"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Renan Lodi, în minutul 41. Manchester United a presat în partea secundă, antrenorul Ralf Rangnick a forțat prin introducerea unor jucători precum Rashford, Pogba, Cavani sau Mata, însă formația engleză nu a găsit drumul spre gol.

Ralf Rangnick, după Manchester United - Atletico Madrid 0-1

Ralf Rangnick, antrenorul lui Manchester United criticat dur de Paul Scholes după meci, a fost mulțumit de prima repriză, însă nu și de lipsa de eficiență arătată de elevii săi pe parcursul celor 90 de minute. Germanul s-a plâns de repetatele trageri de timp ale jucătorilor de la Atletico Madrid, dar și de anumite decizii ale arbitrilor.

"Cred că am făcut o primă repriză foarte bună, am jucat exact așa cum ne-am propus, cu un nivel ridicat de energie, dar nu am reușit să fructificăm una-două ocazii importante. Am avut câteva situații bune în care trebuia să marcăm. Acel gol primit pe contraatac chiar înainte de pauză ne-a făcut viața grea.

A fost greu în repriza secundă, care a fost întreruptă mereu. Mereu era cineva pe jos. Aș zice și că au fost anumite decizii curioase ale arbitrului. N-aș spune că au fost decisive, dar s-a stat prea mult pe jos, prea multe trageri de timp, iar acele patru minute suplimentare arătate la final au fost o glumă pentru mine", a declarat Ralf Rangnick, potrivit BBC.

2016/2017 este sezonul în care Manchester United a câștigat ultimele trofee: Europa League și Cupa Ligii Angliei.

Bayern, Manchester City, Benfica, Atletico Madrid, Liverpool și Real Madrid sunt cele șase echipe calificate până acum în sferturile de finală din Champions League.

Ultimele două formații din sferturi vor fi stabilite în urma duelurilor Lille - Chelsea (0-2, în tur) și Juventus - Villarreal (1-1).