Edward Iordănescu va fi prezentat, astăzi, pe banca echipei Watford, locul 20 din 24 în Championship. Numirea unui antrenor român, la o formație din Anglia, chiar și una de liga a doua, e lovitura finalului de an, în fotbalul românesc!

Dincolo de acest aspect însă, care ține strict de imagine, instalarea lui Iordănescu, la Watford, reprezintă și o reușită financiară pentru tehnicianul de 48 de ani. Potrivit presei engleze, contractul lui Iordănescu va avea, inițial, o durată de 6 luni. Dar, în cazul în care românul va avea rezultate, înțelegerea sa cu Watford se va transforma într-una pe termen lung.

Jurnaliștii britanici au și dezvăluit detaliile contractuale care țin de salariul lui Edward Iordănescu, la Watford. Românul va beneficia, practic, de condițiile pe care le-a avut și predecesorul său, italianul Alessio Dionisi (46 de ani). Acesta a semnat, în iunie, un contract pe 2 ani, dar tocmai i s-a arătat ușa pe fondul rezultatelor slabe.

„Valoarea totală a contractului oferit lui Edward Iordănescu se ridică la 1,4 milioane de euro. Ceea ce înseamnă că tehnicianul român va câștiga aproximativ 115,000 de euro, lunar. Sunt condiții contractuale aproape identice cu cele pe care le-a avut Dionisi“, a notat presa din Anglia.

Edward Iordănescu, contract de două ori mai mare, comparativ cu perioada Legia

Noul antrenor de la Watford a stat 13 luni pe tușă, după plecarea de la Legia Varșovia (Polonia), în octombrie 2025, dar așteptarea a meritat!

Semnând cu gruparea din Championship, Edi a ajuns la un contract de două ori mai mare, comparativ cu cel pe care îl avusese, în Polonia.

Dincolo de aspectul financiar însă, nu există termen de comparație, între Legia Varșovia și Watford. Prima e o forță în prima ligă poloneză, în timp ce Watford are, la ora actuală, cinci sezoane succesive în liga a doua și „tremură“ acum pentru evitarea retrogradării.

Watford a evoluat, în Premier League, între 2015 și 2022. În această perioadă, echipa a jucat și o finală a Cupei Angliei, în 2019, sub comanda antrenorului Oscar Garcia. Prestigiosul trofeu a fost ratat însă, după o finală de coșmar: 0-6 cu Manchester City.