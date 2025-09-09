Siyabonga Ngezana, fundașul central al campioanei, e aproape calificat cu naționala Africii de Sud.



La ultima acțiune internațională, Ngezana a fost integralist în meciul Africa de Sud – Nigeria, 1-1, rezultat care îi menține pe „Bafana Bafana” pe primul loc în grupă. Cu două etape rămase, Africa de Sud are 17 puncte, șase peste Nigeria și Benin, care mai are un meci de jucat. Urmează partidele cu Zimbabwe și Rwanda, teoretic mult mai accesibile.



Gigi Becali poate încasa 600.000 de euro!



Dacă Africa de Sud se califică, Gigi Becali are motive să zâmbească. FIFA plătește 600.000 de euro pentru fiecare jucător prezent la Mondial, bani care ajung la clubul de care aparține fotbalistul. Exact suma pe care patronul roș-albaștrilor a plătit-o în 2023 pentru transferul lui Ngezana de la Kaizer Chiefs.



Fundașul sud-african, 28 de ani, e cotat la 3,5 milioane de euro și mai are contract cu FCSB până în 2027. Ar fi prima prezență a Africii de Sud la un Mondial după ediția din 2010.

