Imnul Național a răsunat la Serravalle! San Marino - România la U21 este în direct la Pro Arena și pe VOYO

România a întâlnit-o la Serravalle pe San Marino în a doua rundă din preliminariile Campionatului European Under-21 care se va organiza în 2027. 23 de grade Celsius au indicat termometrele din Serravalle în momentul disputării partidei.

După 0-0 la Iași cu reprezentativa din Kosovo, naționala Under 21 a României joacă marți, LIVE de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO, în deplasarea din San Marino cu modesta selecționată din țara liliputană.



Este al doilea meci din actuala campanie din preliminariile EURO U-21 2027, într-o Grupă A în care ”tricolorii” se vor mai întâlni cu Spania, Finlanda și Cipru.



Echipele de start



San Marino U21: Jacopo Casadei - Montali, Zavoli, Domeniconi - Gasperoni, Chiaruzzi, Cervinelli, Bugli - Canarezza, Protti, Delli Balda

Selecționer: Matteo Cecchetti



România U21: Lefter - Strata, Duțu, Tudose, Ciubotaru - Boțogan - Biliboc, Szimionaș, Radaslavescu, Musi - Burnete

Selecționer: Costin Curelea

