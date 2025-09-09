VIDEO EXCLUSIV Imnul Național a răsunat la Serravalle! San Marino - România la U21 este în direct la Pro Arena și pe VOYO

Imnul Național a răsunat la Serravalle! San Marino - Rom&acirc;nia la U21 este &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO Nationala U21
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

E al doilea meci din preliminariile EURO U21 2027.

TAGS:
Romaniasan marinoU21
Din articol

România a întâlnit-o la Serravalle pe San Marino în a doua rundă din preliminariile Campionatului European Under-21 care se va organiza în 2027. 23 de grade Celsius au indicat termometrele din Serravalle în momentul disputării partidei.

Imnul Național a răsunat la Serravalle! San Marino - România la U21 este în direct la Pro Arena și pe VOYO

După 0-0 la Iași cu reprezentativa din Kosovo, naționala Under 21 a României joacă marți, LIVE de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO, în deplasarea din San Marino cu modesta selecționată din țara liliputană.

Este al doilea meci din actuala campanie din preliminariile EURO U-21 2027, într-o Grupă A în care ”tricolorii” se vor mai întâlni cu Spania, Finlanda și Cipru.

Echipele de start

  • San Marino U21: Jacopo Casadei - Montali, Zavoli, Domeniconi - Gasperoni, Chiaruzzi, Cervinelli, Bugli - Canarezza, Protti, Delli Balda

Selecționer: Matteo Cecchetti

  • România U21: Lefter - Strata, Duțu, Tudose, Ciubotaru - Boțogan - Biliboc, Szimionaș, Radaslavescu, Musi - Burnete

Selecționer: Costin Curelea

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
ARTICOLE PE SUBIECT
Englezii anunță: Radu Drăgușin e dorit de o altă echipă din Premier League!
Englezii anunță: Radu Drăgușin e dorit de o altă echipă din Premier League!
ULTIMELE STIRI
San Marino U21 - Rom&acirc;nia U21 0-1, ACUM la Pro Arena și pe VOYO! Gol anulat pentru tricolori
San Marino U21 - România U21 0-1, ACUM la Pro Arena și pe VOYO! Gol anulat pentru tricolori
Cipru - Rom&acirc;nia 1-2, ACUM pe Sport.ro! Drăguș a reușit &bdquo;dubla&rdquo;, dar gazdele au redus din diferență
Cipru - România 1-2, ACUM pe Sport.ro! Drăguș a reușit „dubla”, dar gazdele au redus din diferență
Coșmar pentru Mircea Lucescu! Un titular ratează meciul vital cu Austria după ce a văzut galben cu Cipru
Coșmar pentru Mircea Lucescu! Un titular ratează meciul vital cu Austria după ce a văzut "galben" cu Cipru
Denis Drăguș a rupt blestemul! De c&acirc;nd nu mai marcase &bdquo;tricolorul&ldquo;
Denis Drăguș a rupt blestemul! De când nu mai marcase „tricolorul“
Fabulos! Denis Drăguș, &rdquo;dublă&rdquo; de generic la Nicosia &icirc;n Cipru - Rom&acirc;nia. Cum a &icirc;nscris atacantul
Fabulos! Denis Drăguș, ”dublă” de generic la Nicosia în Cipru - România. Cum a înscris atacantul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

A dat verdictul după ce s-a &icirc;nchis perioada de mercato din Superligă: &rdquo;E transferul verii&rdquo;

A dat verdictul după ce s-a închis perioada de mercato din Superligă: ”E transferul verii”

Cipru - Rom&acirc;nia 1-2, ACUM pe Sport.ro! Drăguș a reușit &bdquo;dubla&rdquo;, dar gazdele au redus din diferență

Cipru - România 1-2, ACUM pe Sport.ro! Drăguș a reușit „dubla”, dar gazdele au redus din diferență

Dinamo, &icirc;ncă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai t&acirc;năr jucător al echipei

Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură &icirc;n mercato: &rdquo;Se comportă ca o echipă din Turcia&rdquo;

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

CITESTE SI
Apărare pe datorie. Rom&acirc;nia primește a doua cea mai mare alocare de &icirc;mprumuturi europene prin programul SAFE

stirileprotv Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut &rdquo;managerul anului&rdquo; &icirc;n schimbul unei mite de 40.000 de lei

stirileprotv Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!