Partida dintre Viitorul Severin și Pandurii Cerneți, disputată sâmbătă, 14 noiembrie, pe stadionul din Pristol, s-a încheiat cu scandal.
FOTO ȘI VIDEO În România se întâmplă: bătaie în toată regula în drum spre vestiare. Arbitrul s-a ales cu buza spartă și a intervenit poliția
Scene horror la un meci din Liga a 4-a Mehedinți!
În minutul 76, Mădălin Petcu, de la echipa oaspete, l-ar fi lovit pe arbitrul asistent, nemulțumit că acesta nu a semnalizat un ofsaid la faza golului de 5-1. Ulterior, pe drumul spre vestiare, fotbalistul eliminat ar fi intrat într-un conflict cu un spectator. Potrivit imaginilor publicate de Orșova24.ro, în altercație ar fi fost folosită și o bară metalică. VEZI VIDEO MAI JOS
Poliția a intervenit după izbucnirea scandalului
IPJ Mehedinți a confirmat că un spectator în vârstă de 24 de ani ar fi fost agresat de doi bărbați, de 32 și 37 de ani, din Șimian. Unul dintre aceștia fusese eliminat, iar celălalt se afla pe banca de rezerve. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis, printre altele, IPJ Mehedinți.
Deși au existat acte de violență, partida nu a fost întreruptă și s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 5-1. Viitorul Severin conduce clasamentul Ligii a 4-a Mehedinți, cu 22 de puncte, la egalitate cu Luceafărul Drobeta.
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