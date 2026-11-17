Pentru prima dată, banderola de căpitan a reprezentativei din Bosnia-Herțegovina este purtată de Tarik Muharemovic. Față de partida precedentă, disputată împotriva Suediei, antrenorul gazdelor a efectuat șase modificări în primul „11”.
Jucătorii introduși din primul minut de Barbarez pentru această confruntare sunt: Muharemovic, Smajlovic, Memic, Tahirovic, Mahmic și Lukic. De cealaltă parte, în tabăra României, banderola de căpitan îi revine lui Ianis Hagi.
Echipele de start și situația din grupa de Liga Națiunilor
Bosnia și Herțegovina începe meciul în formula: Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic, Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic. Rezerve; Jurkas, Hamzic, Mujakic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic; Selecționer: Sergej Barbarez;
România aliniază la start următorul „11”: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Răzvan Marin, Screciu, Dragomir - Hagi - Man, Bîrligea; Rezerve: Târnovanu, Ghiță, Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Popescu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata; Selecționer: Gică Hagi.
Partida Bosnia-Herțegovina - România contează pentru etapa a șasea din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Înaintea acestui ultim joc din grupă, Bosnia-Herțegovina ocupă locul secund, cu opt puncte, poziție pe care nu o mai poate pierde, în timp ce România se află pe ultimul loc, cu trei puncte.