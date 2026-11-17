Pentru prima dată, banderola de căpitan a reprezentativei din Bosnia-Herțegovina este purtată de Tarik Muharemovic. Față de partida precedentă, disputată împotriva Suediei, antrenorul gazdelor a efectuat șase modificări în primul „11”.

Jucătorii introduși din primul minut de Barbarez pentru această confruntare sunt: Muharemovic, Smajlovic, Memic, Tahirovic, Mahmic și Lukic. De cealaltă parte, în tabăra României, banderola de căpitan îi revine lui Ianis Hagi.