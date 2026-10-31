Pato se implică activ în conducerea clubului Northampton Town

Alexandre Pato, fostul fotbalist de la AC Milan, Chelsea și naționala Braziliei, face parte din consorțiul Sports Alpha Capital (SAC), care a preluat un pachet de 70% din acțiunile Northampton Town Ventures Limited, societate care deține clubul de fotbal Northampton Town. Recent, tranzacția a fost aprobată de Autoritatea Independentă de Reglementare a Fotbalului (IFR) și de Liga Engleză de Fotbal (EFL).

Proprietarii actuali, David Bower, Nigel Le Quesne și Kelvin Thomas, vor păstra împreună o participație de 30%. Joao Xavier și Tim Chamberlain de la SAC vor deveni copreședinți, iar Pato urmează să se alăture consiliului de administrație în calitate de director, alături de directorul executiv James Whiting și de reprezentantul suporterilor, Tom Cliffe.

NTFC, club cu tradiție, dar fără rezultate extraordinare

Northampton Town Football Club a fost fondat în 1897 și evolează acum în EFL League Two, după ce în sezonul trecut a terminat pe ultima poziției în League One. Echipa joacă pe Sixfields Stadium (8.203 locuri), este antrenată de Chris Hogg, iar cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Nathan Opoku, Connor Evans, Janoi Donacien și Lee Evans. "Cobblers" au petrecut un singur sezon în First Division (1965-1966) și alte opt stagiuni în Second Division (1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003).

Northampton este o așezare aflat la 100 km de Londra și la 80 km de Birmingham și este una dintre localitățile cele mai mari din Anglia care nu au statutul de oraș (250.000 de locuitori). Regiunea are o puternică tradiție sportivă, fiind gazda circtuitelor auto Silverstone, Santa Pod Raceway și Northampton International Shaleway și a echipelor Northampton Saints (rugby), Northampton Outlaws (rugby), Northamptonshire County Cricket Club (cricket) și Collingtree Park Golf Club (golf).

Pato e medaliat olimpic și campion în Serie A

Alexandre Rodrigues da Silva (37 de ani), cunoscut în lumea fotbalului ca Pato, este născut la Pato Branco (statul Parana) și a jucat ca atacant pentru echipele Internacional Porto Alegre (2006-2007), AC Milan (2007-2013), Corinthians (2013-2014), Sao Paulo FC (2024-2015, împrumutat / 2019-2020 / 2023), Chelsea (2016, împrumutat), Villarreal (2016-2017), Tianjin Tianhai (2017-2019) și Orlando City (2021-2023). Are 27 de selecții și 10 goluri pentru naționala Braziliei.

În palmaresul său se găsesc FIFA Club World Cup (2006), Recopa Sudamericana (2007, 2013), Serie A (2010-2011), Supercoppa Italiana (2011), Campeonato Paulista (2013), US Open Cup (2022), Copa do Brasil (2023), South American U20 Football Championship (2007), medalii la Jocurile Olimpice (argint, 2012 / bronz, 2008), FIFA Confederations Cup (2009), Serie A Young Footballer of the Year (2009), Golden Boy Award (2009) și includerea în AC Milan Hall of Fame. Cel mai mult a valorat 35 de milioane de euro (ianuarie 2010).

De-a lungul timpului, acesta a avut relații mediatizate cu Barbara Berlusconi, fiica lui Silviu Berlusconi, cu actrița Sthefany Brito și cu modelul Debora Lyra (Miss Brazilia 2010) și este acum căsătorit cu prezentatoarea tv Rebeca Abravanel, fiica mogulului media brazilian Silvio Santos (SBT).

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