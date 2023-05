Alexandre Pato revine! Cu cine negociază, după ce a fost liber de contract patru luni

Brazilianul a ajuns la 33 de ani și este liber de contract de la începutul acestui an, după ce s-a despărțit de americanii de la Orlando City SC.

După patru luni, Pato se poate întoarce în țara sa natală, Brazilina, unde este dorit de Sao Paulo, clubul pentru care a evoluat între 2019 și 2020.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că cele două părți poartă negocieri în această perioadă, iar Sao Paulo este gata să-i ofere lui Pato un contract valabil până la finalul anului 2023.

Alexandre #Pato could return to #SaoPauloFC as a free agent. Talks in progress for a contract until December 2023. #transfers