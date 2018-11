Ce s-a intamplat cu "pustii de aur" care au castigat trofeul Golden Boy in ultimii 15 ani. Unul singur a esuat complet

Van Der Vaart, Anderson si Pato au castigat trofeul Golden Boy in ultimii ani.

A fost afisata lista scurta a celor 5 fotbalisti care se bat pentru trofeul Golden Boy in acest an. De Ligt, Trent Alexander Arnold, Kluivert, Vinicius si Cutrone sunt pe lista.

In ultimii 15 ani, majoritatea fotbalistilor care au castigat trofeul de Golden Boy au ajuns mari vedete ale fotbalului, dar au existat si exceptii de la regula.

RAFAEL VAN DER VAART - AJAX (2003)

Van Der Vaart a fost vedeta celor de la Ajax. Acesta a debutat la Ajax la 20 de ani cand si-a ajutat echipa sa castige campionatul.

Fostul fotbalist de la Real Madrid, Tottenham si Hamburg are 109 selectii pentru natioanala "Portocalei Mecanice".

WAYNE ROONEY - MANCHESTER UNITED (2004)

In 2004, Rooney a facut un sezon excelent la Everton si a fost cumparat de United in schimbul a 27 de milioane de lire.

Mai apoi, Rooney a ajuns cel mai bun marcator din istoria lui United si din istoria echipei nationale.

LIONEL MESSI (2005)

Lionel Messi a debutat la Barcelona la doar 16 ani. La doi ani de la debut, el a castigat trofeul Golden Boy.

De atunci totul este istorie. Messi a castigat 8 titluri in La Liga, 5 Baloane de Aur, a cucerit 4 trofee UCL si 5 Cupe ale Spaniei.

Messi este considerat de multi cel mai bun fotbalist din istorie.

CESC FABREGAS - ARSENAL (2006)

La 3 ani de la transferul lui Fabregas la Arsenal, fostul fotbalist de la Barcelona a castigat trofeul Golden Boy.

In anul respectiv, Fabregas a evoluat in 49 de meciuri oficiale in toate competitile.

Fabregas s-a intors la Barcelona unde a evoluat pana in 2016, revenind ulterior in Premier League, dar la o rivala a lui Arsenal, Chelsea.

ANDERSON - MANCHESTER UNITED (2008)

Anderson era vazut drept unul dintre cei mai buni fotbalisti de la United. Brazilianul a ajuns in 2007 la United si a castigat trofeul Golden Boy in 2008.

Anderson a castigat de 4 ori titlul in Anglia, a castigat un trofeu Champions League si o Cupa sub conducerea lui Sir Alex Ferguson.

Anderson este exceptia de la regula. Acesta evolueaza acum in Turcia si a intrat in umbra anonimatului.

ALEXANDRE PATO - AC MILAN (2009)

Inceputul carierei a fost unul de vis pentru Pato! A castigat trofeul Golden Boy in 2009 si era vazut drept viitorul Inzaghi la Milan.

Accidentarile si viata extra-sportiva l-au tras in jos pe Alexandre Pato, iar apoi a avut experiente esuate la Corinthians, Sao Paulo, Chelsea si Villarreal, iar acum joaca in China la Tianjin.

MARIO BALOTELLI - MANCHESTER CITY (2010)

Balotelli este fara doar si poate copilul teribil al Italiei. A fost descoperit de Inter, iar Mancini l-a transferat la City. Sub conducerea actualului selectioner a castigat si trofeul Golden Boy.

Dupa plecarea de la City, a semnat cu AC Milan, echipa pe care o sustinea in ciuda faptului ca a fost crescut de Inter.

A mai evoluat si pentru Liverpool, iar acum este atacantul celor de la Nice, din Ligue 1.

MARIO GOTZE - BORUSSIA DORTMUND (2011)

La doar 18 ani, Gotze a evoluat in 39 de meciuri pentru Dortmund, reusind sa castige titlul in Germania sub conducerea lui Klopp.

A castigat si trofeul Golden Boy in acelasi an, iar in 2014 a adus marcat golul prin care Germania a castigat Cupa Mondiala in fata lui Messi si Di Maria.

ISCO - MALAGA (2012)

Isco a plecat de la Valencia in 2011 si a ajuns la Malaga. El a reusit un sezon excelent cu Malaga. Formatia din Spania juca la acea vreme in primavara Champions League.

Dupa ce a castigat trofeul Golden Boy, Isco a fost cumparat de Real Madrid cu aproape 40 de milioane de euro.

Isco a devenit rapid un om de baza in formatia cu care Zinedine Zidane a castigat trei trofee Champions League la rand, iar acum are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro.

PAUL POGBA - JUVENTUS (2013)

A fost vandut de United la Juventus in schimbul unui milion de euro, iar un an mai tarziu devenea om de baza in echipa lui Conte si castiga trofeul Golden Boy.

Pogba a fost rescumparat de United in schimbul a 120 de milioane de euro..

RAHEEM STERLING - LIVERPOOL (2014)

Sterling a facut un sezon 2013-2014 senzational cu Liverpool. Formatia antrenata pe atunci de Brendan Rogers a fost la un pas de castigarea titlului, iar Sterling a fost alaturi de Suarez cel mai decisiv jucator al formatiei de pe Anfield.

In 2015, Sterling era cumparat de City cu 55 de milioane de euro si a devenit rapid om de baza pentru Guardiola.

ANTHONY MARTIAL - MANCHESTER UNITED (2015)

Vazut de multi drept "o pierdere de bani", Martial este in revenire de forma. A castigat trofeul Golden Boy in sezonul 2015-2016 cand a reusit sa inscrie 17 goluri in 61 de aparitii pentru club.

A fost tras pe linie moarta de Mourinho, dar acum este in revenire de forma dupa meciurile bune cu Chelsea si Juventus.

RENATO SANCHES - BENFICA/BAYERN (2016)

A reusit un tur de campionat 2015-2016 excelent in tricoul celor de la Benfica si a fost cumparat de Bayern. In acelasi an, Reanto Sanches a castigat EURO 2016 cu Portugalia si a reusit sa-l invinga pe Rashford in cursa pentru trofeu.

Ulterior, din cauza unei accidentari, a avut evolutii slabe la Bayern si a fost imprumutat in Anglia, la Swansea. Portughezul a revenit la inceputul acestui sezon in Germania si spera sa se impuna in echipa lui Kovac.

KYILIAN MBAPPE - MONACO/PSG (2017)

Mbappe a fost cel mai impresionant fotbalist al celor de la Monaco in urma cu doua sezoane. Echipa antrenata de Jardim le-a "furat" titlul rivalilor de la Paris si cu Mbappe titular a fost la un pas de finala Champions League.

Mbappe a devenit al doilea cel mai scump fotbalist din lume si face parte dintr-o tripleta extraordinara alaturi de Neymar si Cavani.