A picat transferul lui Albion Rrahmani la Olympique Lyon! Diferența peste care Sparta Praga nu a putut să treacă

A picat transferul lui Albion Rrahmani la Olympique Lyon! Diferența peste care Sparta Praga nu a putut să treacă Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Albion Rrahmani, fostul atacant de la Rapid, a fost aproape de transferul carierei.

TAGS:
Albion RrahmaniSparta PragaOlympique Lyon
Din articol

Denik Sport susține că Albion Rrahmani nu va pleca în această toamnă de la Sparta Praga, echipa la care a ajuns în vara anului trecut de la Rapid.

De ce a picat transferul lui Albion Rrahmani

Cehii l-au transferat pe atacantul kosovar pentru cinci milioane de euro, iar Rennes și Olympique Lyon au încercat să îl cumpere în ultima zi de mercato din Franța.

Se pare că Olympique Lyon s-a oferit să plătească 7 milioane de euro pentru fostul atacant de la Rapid, însă suma propusă nu i-a mulțumit pe cei de la Sparta Praga, care a vrut să încaseze 10 milioane de euro pentru Rrahmani.

Lyon și Rennes sunt în cursa pentru Albion Rrahmani. Lyon oferă 7 milioane de euro, dar Sparta Praga cere 10 milioane de euro”, a anunțat jurnalistul Arlind Sadiku.

  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Albion Rrahmani, conform Transfermarkt.

Albion Rrahmani: ”Cel mai frumos moment din viața mea!”

Pe 31 august, Rrahmani a împlinit 25 de ani, iar atacantul kosovar a sărbătorit cu două goluri marcate în partida cu Zlin, scor 3-1.

Cred că a fost cel mai frumos moment din viața mea. Am marcat de două ori, a fost o ovație în picioare din partea fanilor, genul acela de reacție. Vă mulțumesc mult, chiar au făcut ca această seară să fie specială pentru mine. Sunt cu adevărat, sincer, fericit.

Sunt foarte fericit că, în calitate de atacant, marchez goluri. Asta este ceea ce trebuie să fac. Am nevoie de goluri, dar nu aș putea reuși fără echipă, așa că le sunt recunoscător colegilor mei și staff-ului tehnic, pentru că discutăm situații individuale, lucrăm împreună în fiecare zi, ceea ce este foarte important. Cred că forma mea va continua”, a spus Rrahmani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
FT: Avionul &icirc;n care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
ULTIMELE STIRI
Becali i-a &icirc;nchis telefonul, italienii au intrat imediat pe fir! Echipa surpriză care forțează transferul lui Adrian Rus
Becali i-a închis telefonul, italienii au intrat imediat pe fir! Echipa surpriză care forțează transferul lui Adrian Rus
Csikszereda - Oțelul Galați 0-0 | Gazdele, fără victorie &icirc;n noul sezon
Csikszereda - Oțelul Galați 0-0 | Gazdele, fără victorie în noul sezon
A fost la un pas de FCSB și a plecat pe ușa din dos de la Rapid, iar acum a semnat &icirc;n Italia
A fost la un pas de FCSB și a plecat pe ușa din dos de la Rapid, iar acum a semnat în Italia
Dezvăluiri șocante din vestiarul Craiovei: &Icirc;l &icirc;njura non-stop pe Baiaram, la fiecare mică greșeală
Dezvăluiri șocante din vestiarul Craiovei: "Îl înjura non-stop pe Baiaram, la fiecare mică greșeală"
Americanii au intervenit: cum au reacționat după ce Soranei C&icirc;rstea i-a fost furat trofeul din cameră, la Cleveland
Americanii au intervenit: cum au reacționat după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul din cameră, la Cleveland
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali &icirc;l dă afară după CFR - FCSB: Am vorbit cu MM. N-are rost să răm&acirc;nă &icirc;n lot

Gigi Becali îl dă afară după CFR - FCSB: "Am vorbit cu MM. N-are rost să rămână în lot"

CFR Cluj - FCSB 2-2 | Blockbuster &icirc;n Gruia: Cisotti a egalat pe final, Abeid a fost Iron Mike și a văzut roșu

CFR Cluj - FCSB 2-2 | Blockbuster în Gruia: Cisotti a egalat pe final, Abeid a fost "Iron Mike" și a văzut roșu

Ianis Hagi s-a decis și semnează p&acirc;nă la urmă &icirc;n Turcia! Condiția pusă de &bdquo;Prinț&rdquo;

Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”

Dumitru Dragomir a vorbit fără reținere despre un jucător de la FCSB: &rdquo;E inutil! Nu se potrivește acolo&rdquo;

Dumitru Dragomir a vorbit fără reținere despre un jucător de la FCSB: ”E inutil! Nu se potrivește acolo”

Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: &Icirc;n seara asta a fost prea mult!

Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: "În seara asta a fost prea mult!"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. C&acirc;t plătesc &icirc;n plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

stirileprotv Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!