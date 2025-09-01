A picat transferul lui Albion Rrahmani la Olympique Lyon! Diferența peste care Sparta Praga nu a putut să treacă

Denik Sport susține că Albion Rrahmani nu va pleca în această toamnă de la Sparta Praga, echipa la care a ajuns în vara anului trecut de la Rapid.

De ce a picat transferul lui Albion Rrahmani

Cehii l-au transferat pe atacantul kosovar pentru cinci milioane de euro, iar Rennes și Olympique Lyon au încercat să îl cumpere în ultima zi de mercato din Franța.

Se pare că Olympique Lyon s-a oferit să plătească 7 milioane de euro pentru fostul atacant de la Rapid, însă suma propusă nu i-a mulțumit pe cei de la Sparta Praga, care a vrut să încaseze 10 milioane de euro pentru Rrahmani.

”Lyon și Rennes sunt în cursa pentru Albion Rrahmani. Lyon oferă 7 milioane de euro, dar Sparta Praga cere 10 milioane de euro”, a anunțat jurnalistul Arlind Sadiku.

