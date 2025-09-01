A picat transferul lui Albion Rrahmani la Olympique Lyon! Diferența peste care Sparta Praga nu a putut să treacă

Denik Sport susține că Albion Rrahmani nu va pleca în această toamnă de la Sparta Praga, echipa la care a ajuns în vara anului trecut de la Rapid.
De ce a picat transferul lui Albion Rrahmani
Cehii l-au transferat pe atacantul kosovar pentru cinci milioane de euro, iar Rennes și Olympique Lyon au încercat să îl cumpere în ultima zi de mercato din Franța.
Se pare că Olympique Lyon s-a oferit să plătească 7 milioane de euro pentru fostul atacant de la Rapid, însă suma propusă nu i-a mulțumit pe cei de la Sparta Praga, care a vrut să încaseze 10 milioane de euro pentru Rrahmani.
”Lyon și Rennes sunt în cursa pentru Albion Rrahmani. Lyon oferă 7 milioane de euro, dar Sparta Praga cere 10 milioane de euro”, a anunțat jurnalistul Arlind Sadiku.
- 5 milioane de euro este cota de piață a lui Albion Rrahmani, conform Transfermarkt.
Albion Rrahmani: ”Cel mai frumos moment din viața mea!”
Pe 31 august, Rrahmani a împlinit 25 de ani, iar atacantul kosovar a sărbătorit cu două goluri marcate în partida cu Zlin, scor 3-1.
”Cred că a fost cel mai frumos moment din viața mea. Am marcat de două ori, a fost o ovație în picioare din partea fanilor, genul acela de reacție. Vă mulțumesc mult, chiar au făcut ca această seară să fie specială pentru mine. Sunt cu adevărat, sincer, fericit.
Sunt foarte fericit că, în calitate de atacant, marchez goluri. Asta este ceea ce trebuie să fac. Am nevoie de goluri, dar nu aș putea reuși fără echipă, așa că le sunt recunoscător colegilor mei și staff-ului tehnic, pentru că discutăm situații individuale, lucrăm împreună în fiecare zi, ceea ce este foarte important. Cred că forma mea va continua”, a spus Rrahmani.