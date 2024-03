Retras din fotbal în 2020, fostul atacant de la Roma sau Espanyol a vorbit deschis despre dependențele și tulburările sale mintale.

„Salutare! Fac acest clip ca să clarific anumite lucruri și să fac anumite confesiuni despre viața mea și deciziile pe care le-am luat. E dificil să fac asta, n-am mai făcut așa ceva niciodată. Dar cred că a venit momentul… Sunt disperat și nu-mi merge bine deloc”, își începe mărturisirea Osvaldo, născut în Argentina, țară unde și-a încheiat și cariera de fotbalist.

Dani Osvaldo, clip emoționant: „Am depresie. Uneori nici nu mă ridic din pat, nici nu mă spăl!”

Dani Osvaldo continuă clipul cu scuze adresate jurnalistei Daniela Ballester, ultima sa iubită. „Ce am spus despre ea a fost o minciună. Eram supărat și îmi pare rău că ce am zis i-a creat probleme la serviciu și în viață”, spune Osvaldo.

„Vreau să vă spun câte ceva despre viața mea. Nu știu dacă e un strigăt de ajutor sau doar simt nevoia să vorbesc despre asta. De ceva timp mă lupt cu o depresie gravă, care m-a făcut să alunec în unele dependențe. Alcool și droguri. Adevărul e că acum sunt într-un moment în care viața îmi scapă printre mâini.

Vreau să împărtășesc asta cu voi. Urmez un tratament psihiatric, iau medicamente, am o boală specifică, îmi lipsește stima de sine, am depresie. De multe ori alunec din nou în dependențele mele din cauza supărării. Cad în autodistrugere și asta îi distruge și pe cei din apropierea mea. Practic, trăiesc singur, închis în casă. Nu ies nicăieri, nu fac nimic productiv cu viața mea, uneori nici nu mă ridic din pat, nu am putere. Uneori nici nu mă spăl.

Vreau să povestesc toate astea pentru că cred că pot ieși din starea asta doar dacă lumea află ce mi se întâmplă. Cum ziceam, alunec în dependențe foarte urâte, iar asta face depresia și mai adâncă. M-a făcut să mă îndepărtez de oamenii care mă iubesc și pe care eu îi iubesc la rândul meu. Am ajuns să nu vreau să-mi văd familia, să nu vreau să împărtășesc lucruri cu copiii mei.

Vreau să-i cer iertare Danielei, care suferă din cauza mea. Trăiește lucruri pe care n-ar trebui să le trăiască. Nu vreau să mă victimizez, ci o fac ca să înțelegeți, pe cei care vă interesează, că deciziile proaste pe care le iau și supărarea mea pe toată lumea au legătură cu lipsa mea de stimă de sine, cu depresia mea, cu alegerile mele proaste.

Urmez un tratament, iau pastile, dar de multe ori e greu să ieși din starea asta. Cad iar în dependențe, mă îndepărtez de oamenii la care țin și mi-e greu să merg înainte. În trecut am fost un fotbalist de top, eram o persoană complet diferită, plină de siguranță de sine și încredere. Azi sunt o persoană pe care nu o recunosc. Și mi-e tare greu să ies din asta. Poate unii dintre voi ați trecut prin același lucru sau aveți pe cineva apropiat care a trecut prin asta. Vă încurajez să vorbiți cu familiile voastre. Asta încerc și eu acum. Cu unii am vorbit, alții vor afla ce probleme am din acest clip.

„Sper să fiu din nou cel dinainte!”

Mi-e greu să vorbesc, mi-e greu să mă deschid, mi-e greu să ies din realitatea din capul meu, care nu e adevărată, dar există acolo, în mintea mea. Pentru mine e dificil să disting între ce e real și ce mintea mea inventează. Voiam să zic asta, mai ales pentru cei care trec prin ceva asemănător, ca să ceară ajutor. Singur nu se iese din asta!

Eu am cerut ajutor și tot mi-e greu să ies. Dar știu că voi reuși, că voi fi din nou cel dinainte. Încă nu-mi dau seama cum am ajuns în starea asta, dar se poate întâmpla oricui. Nu am un serviciu stabil, mi-am cheltuit toate economiile. Nu am venituri, banii nu ajung pentru totdeauna. Dar e ultima mea grijă, pe mine niciodată nu m-au interesat banii. M-am născut sărac, pot muri sărac, nu îmi pasă.

Ce mă doare cel mai tare e că sărăcesc tot mai mult în suflet! Am fost mereu un prieten bun, un coleg bun, am vrut să fiu un tată bun, chiar dacă de multe ori nu mi-a ieșit. Fac acest clip pentru ca cei interesați să știe că atitudinea mea vine dintr-un loc pe care nu-l pot controla, nu-l pot manevra. E foarte trist. Și cel mai mult rău mi-l fac chiar mie. Voiam să spun asta și să le cer iertare prietenilor, familiei, copiilor, Danielei.

Repet, nu vreau să mă victimizez, ci doar să mă oblig să nu mai cad iar în aceleași greșeli. Simt că dacă știți toți ce mi se întâmplă, nu voi mai putea să scap și va trebui să rezolv asta. Sper să mă înțelegeți. Sper să fiu din nou cel dinainte într-o zi. Asta e tot.”

Cine e Dani Osvaldo

Născut la Lanús, Osvaldo și-a început cariera de profesionist la Huracán, iar în 2006 s-a transferat în Italia, la Atalanta. Au urmat, pe rând, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma și Juventus.

În 2011, Dani Osvaldo a fost convocat la naționala Italiei, pentru care avea să adune 14 selecții și să marcheze patru goluri. În a doua parte a carierei, Osvaldo a trecut pe la Southampton, Inter, Porto și Boca Juniors.

După retragere, și-a făcut o trupă rock, pe nume Barrio Viejo. A înființat-o la Barcelona, alături de câțiva prieteni pe care i-a cunoscut când a evoluat pentru Espanyol. În vârstă de 38 de ani, Osvaldo are trei copii, două fete și un băiat.