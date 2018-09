"Fotbalul mi-a dat multe, dar mi-a luat libertatea! Acum sunt fericit!" Fabulos: a jucat la Roma, Juve si Inter, acum s-a retras si s-a apucat sa cante rock

A jucat la cele mai mari echipe ale Italiei, a trecut pe la Fiorentina, Roma, Juventus si Inter, a bifat 4 goluri in 14 meciuri la nationala, dar spune ca "fericirea abia acum o cunoaste cu adevarat".

Daniel Osvaldo, in varsta de 32 de ani, s-a retras in 2016 din fotbal. Fostul atacant, nascut in Argentina, a jucat la Huracan, Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bolgona, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca si Porto. El a bifat 14 selectii in nationala Italiei si a marcat 4 goluri.

Osvaldo a vorbit intr-un interviu acordat MARCA despre decizia sa de a se retrage atat de devreme, la doar 30 de ani. El a spus ca "ajunsese sa se simta captiv".

Dani Osvaldo recunoaste ca fotbalul i-a oferit multe, dar spune ca "i-a luat libertatea". El spune ca si-a dorit sa traisca si altfel decat Ronaldo, care se duce acasa si face abdomene. "Mie imi place sa aprind gratarul si sa fac o friptura", spune el.

Atacantul argentiniano-italian afirma ca nu regreta nimic din cariera de jucator si recunoaste ca aceasta i-a oferit siguranta financiara, precum si indeajuns de multe momente de bucurie.

"Fotbalul m-a facut fericit, dar acum sunt si mai fericit. Atmosfera ajunsese sa ma copleseasca. Imi place fotbalul si este cel mai bun lucru care mi s-a intamplat in viata. Dar presiunea judecatii oamenilor, toti cei care doresc sa-si exprime opiniile si sa traisca viata altora atunci cand nu stiu cum sa si-o traisca pe a lor, te consuma. Persoanele publice au aceleasi probleme ca cele care vand legume in piata. Fotbalul mi-a dat sansa sa-mi ajut familia, sa-mi realizez visul de a-i putea oferi tatalui meu un venit, pentru ca el sa nu mai munceasca. Mi-a permis sa calatoresc si sa cunosc lumea, sa-mi schimb mentalitatea si viziunea. Dar tot fotbalul mi-a luat libertatea. Si libertatea mea este nepretuita si nu este negociabila", a spus Dani Osvaldo pentru MARCA.

Osvaldo s-a retras definitiv din fotbal, iar acum este solistul unei trupe care canta muzica rock.

"Am visat mereu sa am o trupa de rock. In timp ce jucam, am scris multe versuri. Apoi am inceput sa cant la chitara. Daca mi-e dor de adrenalina de la fotbal? Inca o traiesc, dar din postura de suporter al Bocai. Nu mai vreau sa joc! Sa faci muzica e ca atunci cand marchezi goluri. Fiecare sunet scos de chitara e ceva magic. Fiecare secunda este unica", a mai spus el.

Osvaldo a mai spus la final ca nu si-ar dori sa fie nici Messi, nici Ronaldo.

"Messi este prizonier intr-o inchisoare de aur! Nu are viata, e un om sarac din acest punct de vedere. Nu poate iesi sa savureze o bautura. Degeaba ai cel mai mare televizor din lume daca stai acasa. Degeaba ai Ferrari daca te duci cu el doar pana la terenul de antrenament.

Messi este cel mai bun din lume si merita totul, dar pentru asta trebuie sa faci un sacrificiu enorm", a mai spus el.