Ștefan Chirilă a semnat primul contract de profesionist în MLS! Atacantul de origine română are 41 de goluri în acest sezon

Chirilă va petrece restul sezonului 2024 la echipa a doua a clubului (FC Cincinnati 2).

El se va alătura primei echipe a grupării din Major League Soccer în 2025, având contract până în 2028, cu opţiune din partea clubului şi pentru sezonul 2029.

''Suntem mândri că am semnat primul contract profesionist cu Ştefan'', a declarat managerul general al clubului, Chris Albright, citat de Agerpres.

''Succesul lui Ştefan este o dovadă a muncii depuse de el, precum şi a celei depuse de stafful academiei noastre şi MLS NEXT Pro. El posedă un instinct grozav în faţa porţii şi suntem încântaţi că îşi va continua dezvoltarea la FC Cincinnati'', a mai spus Albright.

Chirilă a marcat 41 de goluri în toate competiţiile în sezonul 2023-2024 pentru academia clubului.

De la debutul său în MLS NEXT Pro (liga echipelor de rezerve), pe 17 martie, el a înscris patru goluri şi a oferit două assist-uri în şapte partide.

✍️ The Club has signed Stefan Chirila to his first professional contract.

Chirila will join @fccincinnati as an #AllForCincy Homegrown Player beginning in 2025. ????????

???? https://t.co/8FaYXjx51B pic.twitter.com/Bo1oA0gHyw