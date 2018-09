A fost la un pas de moarte! Omul care s-a luptat cu Messi pentru Balonul de Aur a suferit un accident HORROR de masina

Wesley Sneijder a trecut prin momente de groaza in Qatar. Fotbalistul lui Al-Gharafa a fost implicat intr-un accident rutier.

Acesta a suferit leziuni minore si inca nu este cunoscuta perioada necesara pentru recuperare. El este nevoit sa poarte guler cervical.

For traffic accident, get too past Wesley???? take care of yourself. Galatasaray fans did not forget you ???? pic.twitter.com/l8TVKeUt2X