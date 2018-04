Cel mai frumos gol al carierei? VIDEO | Sneijder a reusit o BIJUTERIE de gol in Qatar: executie fabuloasa a olandezului

Wesley Sneijder a marcat un gol ca in vremurile de glorie in Qatar.

Olandezul ajuns acum la 33 de ani a venit la Al-Gharafa in ianuarie 2018 si a inscris 10 goluri in cele 13 partide jucate. Ultimul dinte ele este o adevarata bijuterie, din lovitura libera. Sneijder a deschis scorul pentru Al-Gharafa in minutul 45 al partidei cu Qatar SC. Taremi a reusit o dubla in minutele 68, respectiv 85, pentru o victorie categorica cu 3-0.

☄️ | Of Sneijder nog wel eens een vrije trap binnenschiet? pic.twitter.com/lPtinnuhbl — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 8, 2018

Sneijder si-a inceput cariera la Ajax, a jucat pentru Real in perioada 2007-2009, pentru Inter Milano (2009-2013), Galatarasay (2013-2017), iar ultima echipa europeana a fost Nice.