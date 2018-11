FOOTBALL LEAKS | Dezvaluiri incredibile: cum a obtinut Manchester City primul titlu in Premier League in era moderna! Mancini avea 2 CONTRACTE: de unde veneau banii

Continua dezvaluirile care zdruncina lumea fotbalului.

Potrivit informatiilor publicate de Der Spiegel, Roberto Mancini ar fi avut nu unul, ci doua contracte pe vremea cand era antrenor la Manchester City.

Mancini, antrenorul care a adus primul titlu pentru Manchester City in era moderna a fotbalului, avea un salariu de 1,64 de milioane de euro la club, si mai primea un alt "salariu" de 2 milioane de euro de la Al Jazira.

Conform datelor publicate de ziarul german, Mancini avea un contract separat de consultant la Al Jazira Sports si Cultural Club, pentru ca Manchester City sa poata dribla regula fair-play-ului financiar.

Roberto Mancini, in prezent selectionerul Italiei, a antrenat-o pe Manchester City in perioada 2009-2013 si a castigat un titlu in Premier League, o Cupa a Angliei si o Supercupa.