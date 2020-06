Un cantaret de muzica populara e fan infocat al FCSB vine tocmai din Cluj! El poate fi cel care compune un nou imn pentru ros albastrii

FCSB are admiratori peste tot, chiar si in orasul marei rivale la titlu.

FCSB este unul dintre cele mai iubite cluburi din Romania. Echipa ros albastrilor are sustinatori in toata tara, chiar si in Cluj. CFR este marea rivala la titlu pentru echipa lui Gigi Becali, din ultimii ani.

Ovidiu Purdea este cantaretul de muzica populara care tine cu echipa antrenata de Bogdan Vintila. Ovidu a compus un nou imn pentru echipa lui Man si Coman si are o camera colorata in rosu si albastru, plina de fulare si tricouri cu FCSB.

"Nu vreau sa ii supar pe clujenii mei, dar cred ca dupa doi ani la rand e randul Stelei sau al FCSB-ului.", a spus Ovidiu Purdea la PRO TV.

Ovidiu Purdea spera sa aiba ocazia sa cante noile versuri pentru echipa lui Becali atunci cand va cuceri titlul. Ceea ce suprinde insa, e ca omul e din Cluj si s-a bucurat pentru ultimele titluri castigate de echipa locala.