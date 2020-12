A fost vanduta cea mai de pret AMINTIRE a lui Michael Jackson. Care e pretul si cine a cumparat-o. "Regele muzicii pop" isi ABANDONASE creatia

La mai bine de 11 ani de la moartea artistului american, faimoasa proprietate Neverland Ranch si-a schimbat proprietarul.

Printre lucrurile pretioase lasate in urma de Michael Jackson, decedat in 2009 la varsta de 50 de ani, s-a numarat si uriasul complex de divertisment care se intinde pe o suprafata de peste 1.000 de hectare, in apropierea orasului Santa Barbara.

Desi in 2015 proprietatea era evaluata la 100 de milioane de euro, Neverland Ranch (redenumita ulterior Sycamore Valley Ranch) a fost instrainata acum cu numai 22 de milioane de euro, cumparatorul fiind un apropiat al familiei lui Michael Jackson, miliardarul Ron Burkle.

"Regele muzicii pop" a cumparat Neverland-ul in 1987 cu aproximativ 20 de milioane de euro, tranformandu-l intr-un centru de de divertisment, de acest complex fiind legate si acuzatiile de agresiune sexuala asupra copiilor cu care s-a confruntat Michael Jackson. De astfel, dupa inceperea scandalului, artistul n-a mai fost vazut niciodata la Neverland Ranch.