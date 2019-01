"FIFA trebuie sa-i EXCLUDA!" Tara care poate sa dispara din fotbal in urma unui scandal monstru

Un fost international cere masuri dure din partea FIFA.

Fostul jucator din nationala Australiei, Craig Foster, cere FIFA sa actioneze dur impotriva Bahrainului prin excluderea nationalei de fotbal daca va continua cazul impotriva jucatorului Hakeem al-Araibi. Fotbalistul de 25 de ani este intr-o inchisoare din Bangkok in urma unui atac asupra unei sectii de politie din 2012.

Guvernul din Bahrain pregateste o solicitare de extradare a jucatorului. Secretarul general al FIFA, Fatma Samoura, i-a trimis o scrisoare prim-ministrului din Thailand prin care solicita ca jucatorul sa fie trimis in Australia. Acesta a primit statut de refugiat in 2014 si joaca la echipa semi-profesionista Pascoe Vale FC din Melbourne. El a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in Bahrain in absenta.

Samoura a cerut si o intalnire de urgenta cu guvernul din Thailanda si reprezentanti ai FIFA si Fifpro pentru a discuta cazul. Craig Foster se afla in Thailanda unde face campanie pentru eliberarea lui al-Araibi. "Sufletul fotbalului este in joc in acest caz. Informam FIFA ca intreaga lume a fotbalului stie ca este in puterea ei sa opreasca Bahrainul in a face solicitarea de extradare. Daca aceasta va avea loc, trebuie sa aiba loc sanctiuni sportive imediat impotriva Federatiei din Bahrain si participarea nationalei in competitii sportive" sune Foster.

Al-Araibi, cel care sustine ca era pe teren la un meci televizat in timpul atacului din 2012, a fost un critic vocal al seicului Salman, cel care este membru al familiei regale a Bahrainului. Acesta este presedintele Federatiei de Fotbal a Asiei, functie pentru care candideaza din nou in aprilie. Al-Araibi a fost arestat in luna noiembrie dupa o notificare Interpol venita la solicitarea Bahrainului cand jucatorul a ajuns in Bangkok pentru o vacanta alaturi de sotie.