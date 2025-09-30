Olympique Marseille se pregăteşte să doboare recordul de afluenţă pe Stade Velodrome la un meci din cupele europene, marţi seară, când va primi vizita formaţiei olandeze Ajax Amsterdam, scrie L'Equipe.

Peste 65.000 de suporteri sunt aşteptaţi în tribunele arenei grupării din sudul Franţei la duelul cu "lăncierii", contând pentru etapa a doua a Ligii Campionilor, însă numărul acestora ar putea să crească şi mai mult până la ora locală a meciului (21:00).

Olympique Marseille nu a mai găzduit de trei ani un meci din cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, de la eşecul suferit în faza englezilor de la Tottenham (1-2), pe 1 noiembrie 2022, iar partida cu Ajax a generat un interes uriaş în rândul fanilor săi.

OM a pierdut greu în prima etapă din faza ligii, 1-2 pe ”Santiago Bernabeu” cu Real Madrid



Recordul anterior a fost valabil doar doi ani, după ce 65.096 de fani au venit să urmărească victoria lui Olympique Marseille împotriva grecilor de la AEK Atena (3-1), în faza grupelor Europa League, în octombrie 2023, scrie Agerpres.

Recordul istoric de afluenţă pe Stade Velodrome datează din aprilie 2025, când 66.312 spectatori au asistat la partida din Ligue 1 cu Montpellier, câştigată de OM cu scorul de 5-1.

Elevii antrenorului Roberto De Zerbi, dublu campion al României ca jucător al lui CFR Cluj, au fost învinşi la limită de Real Madrid, cu scorul de 2-1, la debutul lor în actuala ediţie a Ligii Campionilor, pe stadionul Santiago Bernabeu.

