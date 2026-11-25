Fostul selecționer al României a ajuns la un acord cu Watford și va prelua formația din Championship, după demiterea italianului Alessio Dionisi.

Având în vedere că totul se așteaptă să fie pus la punct după ce Edi Iordănescu (48 de ani) va ajunge în Anglia, acesta se poate gândi deja la debutul pe banca noii sale echipe. Watford va juca chiar astăzi în compania celor de la Blackburn, pe teren propriu, dar cel mai probabil antrenorul român va urmări meciul din tribune.

Debutul său va fi abia peste trei zile, când ”renii” se vor deplasa pe terenul ultimei clasate Derby County, o oportunitate foarte bună pentru Iordănescu Jr. de a debuta ”cu dreptul” la echipa sa și de a obține trei puncte importante în lupta pentru evitarea retrogradării.

Va urma meciul cu Millwall de pe teren propriu, una dintre echipele de mijlocul clasamentului din Championship, iar pe 8 decembrie va veni primul test important pentru Iordănescu și echipa sa, în deplasare cu Birmingham, una dintre echipele care se luptă pentru promovarea în Premier League.

Programul lui Watford, noua echipă a lui Edi Iordănescu, până la finalul anului 2026:

Watford - Blackburn, 25 noiembrie

Derby County - Watford, 28 noiembrie

Watford - Millwall, 5 decembrie

Birmingham - Watford, 8 decembrie

QPR - Watford, 12 decembrie

Watford - Bolton, 19 decembrie

Portsmouth - Watford, 26 decembrie

Watford - Wolves, 29 decembrie

Așa cum a relatat presa din Anglia, contractul lui Edi Iordănescu se va întinde până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire din partea clubului dacă acesta își va îndeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare.

"Nu pot să vorbesc pentru că va fi o oficializare și trebuie urmați pașii, dar m-am oprit să vă salut și să vă mulțumesc pentru interes", a spus Iordănescu, la aeroport.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.