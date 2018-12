BOMBA! Pique si-a anuntat retragerea! Surpriza uriasa pentru fanii Barcei: ce urmeaza sa faca

Gerard Pique a anuntat cand se va retrage de pe teren.

Pique a luat o decizie surprinzatoare: se va retrage de pe teren in 2020 pentru a candida la presedentia Barcelonei in 2021. Pique a studiat deja management si chiar si-a cumparat un club in Andorra, insa visul sau adevarat este sa conduca Barcelona, scrie Mundo Deportivo.

Pique are deja planul facut pentru Barcelona. Vrea sa supervizeze reconstructia Camp Nou, planuita deja de actualul presedinte, Josep Maria Bartomeu.

Pique are 32 de ani si vrea sa mai joace pana la finalul acestui sezon si in sezonul urmator, dupa care sa-si agate ghetele in cui si sa se pregateasca pentru alegeri.

Fundasul stie deja si ce echipa de antrenori vrea sa numeasca pe banca Barcei: cuplul faimos Xavi - Iniesta, alaturi de care a cucerit zeci de trofee.

Generatia extraterestra a Barcelonei vrea sa conduca de acum clubul din loja. Si Puyol ar lucra pe Camp Nou, ca director sportiv, mai anunta Mundo Deportivo.

Pique e implicat deja si in tenis si a revolutionat Cupa Davis, iar acum vrea sa aduca si o sectie de tenis la FC Barcelona.