De necrezut! Un star de la PSG se transfera la Barcelona pe doar 5 milioane de euro!

Mijlocasul o va parasi pe Paris Saint-Germain in aceasta iarna.

Adrien Rabiot, mijlocasul lui PSG, a decis sa nu isi prelungeasca contractul cu campioana Frantei si poate pleca in aceasta iarna pentru doar 5 milioane de euro, desi cota lui de piata este de 50 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Intelegerea sa cu Paris Saint-Germain expira in vara lui 2019, din ianuarie intra in ultimele 6 luni de contract si va putea negocia cu orice echipa. Pentru a nu-l pierde gratis in vara, francezii prefera sa il vanda pentru o suma incredibil de mica. Barcelona s-a aratat interesata de mijlocasul de 23 de ani, iar acesta poate ajunge in urmatoarele luni langa Messi, pe Camp Nou, unde ar urma sa incaseze 10 milioane de euro pe an.

Adrien Rabiot a fost deja exclus din lotul parizienilor pentru o perioada nedeterminata, iar antreonul a comentat acest fapt: "Este decizia clubului, iar in acest moment Adrien nu mai este cu echipa. Inteleg si respect aceasta decizie, nu pot face altceva. Acum, ramane sa asteptam. Eu am spus-o de multe ori: il iubesc pe Adrien, dar situatia aceasta s-a prelungit. Clubul a luat o decizie si trebuie sa o respect", a spus Tuchel.