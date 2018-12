Faza saptamanii! Cum a putut sa isi dea autogol portarul lui Ascoli in meciul de aseara :) VIDEO

Portarul lui Ascoli si-a dat aseara un autogol de tot rasul.

Filippo Perucchini, portarul lui Ascoli, a avut aseara un meci de cosmar.

Echipa lui a fost invinsa cu 3-0 de Palermo, iar golul cu care gazdele au deschis scorul a fost de tot rasul.

Perucchini a primit o pasa de la unul dintre fundasi, ce-i drept destul de incomoda, iar in momentul in care a vrut sa dribleze adversarul si-a innodat picioarele si a trimis mingea in proprie poarta.

VIDEO







Palermo e lider in Serie B. Ascoli e pe locul 11.