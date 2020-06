Este oficial: veteranii lui Juventus au semnat! Buffon si Chiellini vor mai juca un sezon in Serie A!

Clubul a confirmat ca jucatorii Giorgio Chiellini si Gianluigi Buffon si-au prelungit contractele pana in iunie 2021. Astfel, cei doi veterani ai echipei vor continua in Serie A, iar noile intelegeri sunt, potrivit oficialilor clubului, "o recompensa pentru loialitatea pe termen lung si calitatea jocului".

"Sunt jucatori care nu au nevoie de introducere. Campioni ale caror povesti vorbesc de la sine si ale caror legaturi cu acest tricou pe care il poarta sunt de nezdruncinat.

Exemple pe teren si in vestiar, lideri, purtatori ai ADN-ului 'bianconeri', pe care il poarta ca pe o a doua piele.

Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, legende. 'Bianconeri' de la inceput. 'Bianconeri' pentru totdeauna", au scris cei de la Juventus pe site-ul oficial.

Prelungirea contractelor vine la finalul unui sezon in care cei doi jucatori, care au scris istorie pentru "batrana doamna", nu au jucat un rol semnificativ pe teren. Buffon a avut doar 7 aparitii in Serie A, insa el si-a facut simtita prezenta in vestiar, unde a reusit sa fie un puternic factor motivant.

In ceea ce-l priveste pe Chiellini, fundasul a fost accidentat la inceputul acestui sezon, el fiind asteptat sa revina la echipa.

