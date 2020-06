RACHETAAA! Ronaldo a marcat din nou pentru Juventus! A RUPT plasele in ultimele doua meciuri! VIDEO

Cristiano, Dybala, Higuain si De Ligt au marcat contra lu Lecce!

Dybala a marcat primul contra echipei aflate pe locul 18 in Serie A. Cristiano a oferit assistul pentru golul lui Dybala, in minutul 53, apoi a inscris si el, dintr-un penalty batut in forta, 9 minute mai tarziu. Higuain a inscris in minutul 83, tot dupa o pasa decisiva de la Ronaldo, care i-a trimis superb, cu calcaiul. De Ligt a punctat din doi metri, cu capul, dupa o faza fixa, cu 4 minute inainte de final.



Ronaldo e la al doilea gol marcat din penalty in doua etape, dupa ce a marcat si la Bologna (0-2). Cristiano a si ratat o lovitura de la 11 metri contra Milanului, acum doua saptamani, in returul semifinalelor Cupei. S-a terminat atunci 0-0, dar Juventus a mers in finala datorita rezultatului scos in deplasare 1-1.