Erling Haaland pleacă de la Borussia Dortmund! A acceptat 30 de milioane de euro pe an și un contract până în 2027

Erling Haaland (21 ani) este unul dintre cei mai râvniți jucători din lume. Iar cele 23 de goluri, din acest sezon, în toate competițiile, în doar 25 de meciuri, îl fac să fie și mai curtat.

Când l-a transferat la Borussia Dortmund, în iarna lui 2020, Mino Raiola (54 ani) i-a stipulat în contract atacantului, că în 2022 poate semna cu orice club care le oferă nemților 75 de milioane de euro în schimbul său. Suma este la jumătate față de cât valorează Haaland, în acest moment fiind cotat de Transfermarkt la 150 de milioane de euro.

Cu toate acestea, starul norvegian pare că s-a hotărât cu privire la viitoarea destinație. Nicolo Schira, jurnalist specializat în transferuri, susține că atacantul ar fi acceptat un contract pe 5 ani de la Manchester City, în urma căruia va câștiga 30 de milioane de euro anual.

„Erling Haaland este tot mai aproape de Manchester City. A acceptat un contract până în 2027 și un salariu de 30 de milioane de euro pe an.

Atacantul a decis să plece de la Borussia Dortmund în vara aceasta, iar Manchester City este gata să plătească clauza de reziliere de 75 de milioane de euro”, a scris Nicolo Schira pe contul oficial de Twitter.

